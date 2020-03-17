شكرا لقرائتكم خبر عن 36.9 ألف أسرة مستفيدة من «سكني» في فبراير والان نبدء بالتفاصيل

كشف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان عن أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج بلغ 36967 أسرة خلال شهر فبراير الماضي، بينهم 11687 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج منذ بداية العام الحالي 69.252 أسرة، منها 23.746 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضّلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي، والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

جاء ذلك في تقرير البرنامج الشهري، الذي يتضمن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة والمشاريع التي يجري تنفيذها وشهادات تحمّل ضريبة القيمة المضافة وغيرها من البيانات الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن «سكني» يستهدف خلال العام الحالي خدمة نحو 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبّي تطلعات الأسر السعودية وتتناسب مع قدراتها ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ نحو 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

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وأبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 57 مشروعا توفر نحو 100 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة في نحو 16 مدينة حول المملكة، بالإضافة للمشاريع السكنية الجاهزة، التي بلغ عددها 42 مشروعا بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، والتي تمتاز بجاهزيتها للسكن وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات، إذ تمت إضافة 7 مخططات جديدة للأراضي السكنية توفر 16797 قطعة أرض في 4 مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج «سكني» الإلكتروني استعراضها وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 158 مخططا سكنيا تتوزع في مختلف مناطق ومدن المملكة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج «سكني».

يذكر أن وزارة الإسكان من خلال برنامج «سكني» تسعى لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات، التي تلبي تطلعاتها وتتناسب مع قدراتها لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة ودفعة أولى ميسرة، سعيا لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- عبر الاستحقاق الفوري وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.