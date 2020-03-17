شكرا لقرائتكم خبر عن 38 خدمة إلكترونية لمشتركي غرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الغرفة إن المشترك يتمكن من الاستفادة من الخدمات بعد تفعيل اسم المستخدم للمسئول الأول للمنشأة في البوابة وإنجازها دون الحاجة للحضور لفروع ومراكز خدمات الغرفة.
وأشارت إلى أن المصادقة على الوثائق والمحررات والشهادات الصادرة من قطاع الأعمال تعد من أبرز الخدمات المقدمة عبر موقع الغرفة الإلكتروني، إذ تتم المصادقة من خلال إجراءات عالية الموثوقية لضمان صحة التواقيع الإلكترونية وباستخدام نظام التحقق الثنائي.
وأوضحت أن الخدمة تتيح طباعة الوثائق، وتقديم طلبات التفعيل لخطابات الزيارة لدى وزارة الخارجية، وطلبات الاستقدام لدى وزارة الداخلية، وكذلك الخدمات التجارية التي تقدمها الغرفة من المسابقات، وإعادة التصدير، هذا فضلا عن طلبات الاشتراك والتصديق والخدمات التجارية وخدمات أخرى.
وأطلقت الغرفة مزيدا من الإجراءات للوصول إلى هذا المستوى، ومن أجل تسهيل العملية، وإيضاح الصورة أمام المشتركين، وكي تتم العملية بانسيابية، وشفافية واضحة للمشتركين وتجنبا لأي معوقات في الجانب الإلكتروني.
وتتلخص آلية الاشتراك في الخدمات الإلكترونية في خطوات ميسرة من خلال زيارة صفحة الخدمات الإلكترونية على موقع الغرفة وإدخال بيانات المنشأة والهوية، إذ يتم استلام رمز التحقق المرسل من تطبيق (أبشر) وإدخاله في الموقع، بعد ذلك تتم مراجعة البيانات من قبل غرفة الشرقية واعتماد التسجيل.
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