شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة: 3 نصائح تقلل استهلاك السخانات بالفاتورة الشهرية والان نبدء بالتفاصيل

دعا البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» إلى أهمية شراء السخانات ذات المستوى العالي في بطاقة الكفاءة، مشيرا إلى أن هناك سلوكيات موفرة تساعد كثيرا في التوفير في الفاتورة الشهرية للمستهلك، منها تثبيت درجة حرارة السخان على 60، إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية باستمرار.

‫وأكد مختصون في كفاءة ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية؛ لضمان التوفير في الاستهلاك، مشيرين إلى أن «سخانك يفزع لك» في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة. ‫وبين المختصون ‬أنه يمكن للمستهلك استخدام تطبيق «تأكد» بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من صحة بطاقات السخانات للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.