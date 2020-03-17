شكرا لقرائتكم خبر عن «العقاري»: استمرارية إيداع الدعم لمستفيدي «سكني» في موعده المحدد والان نبدء بالتفاصيل

‏أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي التزام الصندوق بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق في موعده المحددة شهرياً. ‏وقال ابن ماضي: «إن دعم أرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم سيتم إيداعها لشهر مارس الحالي في وقتها المحدد، معللاً ذلك بمتانة وسرعة الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك وشركات التمويل». ‏

وبيَّن أن التكاملية في تقديم الخدمات بين الصندوق العقاري ومنظومة الإسكان والجهات التمويلية من القطاع الخاص تتميز بالسهولة والسرعة، ضمن عملية تقنية عالية الدقة بداية من تقديم المستفيد على «القرض المدعُوم» وحتى انتهاء الإجراءات بتوقيع عقد التمويل وحصوله على السكن الملائم، ومن ثم إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد، وذلك بكل يسر وسهولة دون الحاجة للاستعانة بالموظفين أو زيارة الفروع.

‏وأفاد ابن ماضي بأن إنجاز العمل اليومي في صندوق التنمية العقارية مستمر، ولن يتأثر بالإجراءات الاحترازية والوقائية، الذي وجهت به حكومة خادم الحرمين الشريفين، والمتمثل في تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة 16 يومًا، مؤكداً حرص برنامج «سكني» على تملك المواطنين للسكن وإنهاء إجراءاتهم التمويلية دون تأخير.

‏وأشار إلى أن الصندوق العقاري يتيح أكثر من 30 خدمة إلكترونية لعموم المواطنين عن بُعد دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري، الذي سيسهم في تسهيل وتيسير تملك السكن بأسرع وقت ممكن. ‏

وبيَّن المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن الصندوق ارتكزت خطته الإستراتيجية منذ إعلان برنامج التحُول عام 2017م على استحداث وتطوير وأتمتة إجراءات الأعمال باستخدام أحدث التقنيات، وإيماناً منه بأهمية تطبيق التقنية الإلكترونية في مجال الحلول التمويلية والسكنية، فقد عمل على تطبيق أحدث المعايير العالمية في خدماته الإلكترونية، حرصًا منه على تيسير وتسهيل واختصار الجهد والوقت على المستفيدين للحصول على المسكن الملائم.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية خصص فريقا يعمل على مدار الساعة عن بعُد لمساندة أو تقديم الدعم، وذلك تسهيلاً لإجراءات الحصول على التمويل المدعوم بكل يسر وسهولة، كما أن مركز العناية بالمستفيد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي مهيأة للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة عن كل ما يتعلق بالبرامج والمبادرات والحلول التمويلية والسكنية.

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من جهة أخرى، دعا صندوق التنمية العقارية المواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه حول المملكة، يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، في بيان أمس: إنه لا حاجة للمواطن إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.

وأشار العصيمي إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات، التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.

وبيَّن العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، الاستعلام الشامل، خدمات التمويل المدعوم، طلب دعم على تمويل عقاري قائم، تحديث البيانات الشخصية، طلب صرف دفعة، إصدار الفواتير والسداد، إخلاء طرف، حجز المواعيد، الحصول على صورة الصك، تحديث البيانات الشخصية، تحديث الآيبان، تحديث بيانات المقترض لدى سمة، الاستعلام عن الطلب إعفاء متوفي، الكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في كل فروعه بالمملكة، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فيروس كورونا.