تعاون بين كاسبرسكي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني في مبادرة «سايبرهب»

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وأعرب أمير كنعان، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى كاسبرسكي، عن سروره بتطوّر الشراكة مع الاتحاد السعودي للأمن الإلكتروني والبرمجة والدرونز، مؤكّدًا حرص كاسبرسكي على المساهمة في بناء الجيل المقبل من قادة الأمن الرقمي المؤهلين تأهيلًا عاليًا، عبر تضافر الجهود مع حكومة المملكة العربية السعودية، وقال: «تُبرِز هذه الشراكة أهمية التعاون بين الجهات الخاصة والحكومية لتزويد المملكة بالوسائل الكفيلة بتعزيز التقدم التكنولوجي في البلاد».
من جانبه، قال محمد الغامدي، مدير مسار الأمن السيبراني لدى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز: إن ثمّة حاجة متزايدة لخبراء الأمن الرقمي لمواكبة الجهود المتواصلة الرامية إلى رفع الجاهزية الإلكترونية للمملكة، مؤكّدًا أن أفضل طريقة لمعالجة الفجوة في الأمن الرقمي تكمن في «تمكين الشباب بالمهارات اللازمة للدخول في هذا المجال»، وأضاف: «بوسعنا من خلال مثل علاقات الشراكة هذه، معالجة هذه الفجوة، ولا يمكن أن يُكتب النجاح لمبادرات مثل «سايبرهب» سوى عندما تتضافر جهود الجهات الحكومية والشركات في سبيل تحقيق التبادل المعرفي البنّاء».
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