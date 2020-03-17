شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" يسجل أكبر خسائر يومية منذ عام 2008 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "آبل" خلال تعاملات الإثنين مسجلا أكبر خسائر يومية منذ عام 2008 بالتزامن مع خسائر واسعة النطاق في الأسواق العالمية خوفا من تفشي فيروس "كورونا".



وكشفت الشركة الأمريكية المصنعة لـ"آيفون" و"آيباد" عن قرار بإغللاق جميع متاجرها للتجزئة خارج الصين حتى السابع والعشرين من مارس/آذار الجاري كإجراء احترازي تجنبا لـ"كورونا".



ومن جانبه، توقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استمرار تأثر بلاده بفيروس "كورونا" حتى يوليو/تموز أو أغسطس/آب القادمين مشيرا إلى إمكانية تعرض اقتصاد الولايات المتحدة للركود.

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وجاء تحذيرات "ترامب" في الوقت الذي تستشعر فيه الشركات بقطاعات مختلفة مخاطر فيروس "كورونا" وتأثيره السلبي على أنشطتها.



وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي كان قد خفض الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0% وأطلق برنامجا للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار.



وفي ختام جلسة الإثنين، هبط سهم "آبل" بنسبة 12.9% إلى 242.2 دولار مسجلا أكبر خسائر يومية منذ التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول عام 2008، وسجل أعلى سعر عند 259 دولارا وأقل سعر عند 240 دولاراً.