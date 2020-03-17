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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تغلق على انخفاض بأكثر من 3% مع تفاقم تكهنات الطلب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تعاملات الإثنين بالتزامن مع خسائر فادحة في الأسواق العالمية في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن انتشار فيروس "كورونا" سيؤثر سلبياً على الطلب.
ووقعت الأسواق العالمية تحت ضغوط شديدة خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل المخاوف من "كورونا" ورغم محاولات البنوك المركزية لاحتواء آثاره بضخ برامج تحفيزية وقرارات خفض الفائدة.
وكشف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن أنه يتوقع انتهاء جائحة "كورونا" بحلول أغسطس/آب القادم مشيرا إلى أن الاقتصاد سيتعرض للركود على الأرجح.
وتعرضت الصويا للتراجع رغم بيانات من الحكومة الأرجنتينية بخفض توقعاتها لإنتاج البلاد من محصول الصويا عن موسم 2019/2020 إلى 52 مليون طن من 54.5 مليون طن في التقديرات السابقة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مايو/أيار بحوالي 3.1% إلى 8.21 دولار للبوشل، وسجلت أعلى مستوى في جلسة الإثنين عند 8.54 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 8.21 دولار.
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