مبارك المنصوري: مستعدون لتمديد تدابير التحفيز الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الاستعداد لتمديد التدابير لتحفيز الاقتصاد. وبعد طرح «خطة الدعم الاقتصادي» ب 100 مليار درهم، و قال المنصوري في مقابلة مع تلفزيون «بلومبيرج»: «نحن على استعداد لتمديد هذا المخطط، لذلك نحن لسنا مترددين في تجديد هذه الإجراءات التحفيزية، وقبل نهاية الأشهر الستة المقبلة، سنقوم بتقويم ما إذا كان الأمر يستدعي حزمة دعم جديدة».من جانبهم عقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس الأول الأحد، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، وذلك بناء على دعوة من محافظ مصرف الإمارات المركزي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، وانطلاقاً من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.



الإمارات



1- خفض الفائدة على شهادات الإيداع المصدرة لفترة استحقاق أسبوع واحد ب 75 نقطة أساس.

2- الإبقاء على سعر إعادة الشراء (الريبو) على اقتراض قصير الأجل ب 50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع.

3- خفض سعر تسهيلات الإقراض الحدي وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان إلى 50 نقطة فوق (الريبو).



السعودية

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خفض معدل الريبو وإعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس ومعدل إعادة الشراء إلى 1% وإعادة الشراء المعاكس إلى 0.50%.



الكويت



خفض سعر الخصم 100 نقطة أساس إلى 1.5% وهو أقل مستوى في تاريخ المركزي الكويتي.



البحرين



خفض سعر الفائدة الرئيسي لتسهيل إيداع لأجل أسبوع إلى 1% ولأجل ليلة إلى 0.75% ولأجل شهر إلى 1.45%.