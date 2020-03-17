شكرا لقرائتكم خبر عن مقود الأسهم العالمية خارج طوع البنوك المركزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تهاوت مؤشرات الأسهم العالمية بشكل حاد، أمس الاثنين، لتتجاوز معدلات خسائر المؤشرات الأوروبية والأمريكية 10%، فيما اكتفت المؤشرات الآسيوية بمتوسط خسائر 4%؛ حيث لم تتلق الأسواق الدعم من الخطوة المفاجئة للمركزي الأمريكي الذي خفض معدل الفائدة إلى نطاق يراوح بين «صفر» و 0.25%، وهو أدنى مستوى منذ 2015، في محاولة لاحتواء تأثيرات «كوفيد-19» على الاقتصاد، كما قام بإطلاق برنامج تيسير كمي ضخم قيمته 700 مليار دولار، في خطوة طارئة تبعته فيها معظم البنوك المركزية الكبرى في العالم، غير أن الأسواق لم تستفد من الفائدة الصفرية التاريخية، وخرجت منها بصفر كبير.

في بورصة نيويورك، هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنحو 11% أمس الاثنين، على الرغم من قرار خفض الفائدة الأمريكية لمستوى الصفر، وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز» قد تراجع بنسبة 8% بعد دقائق من بداية جلسة أمس الاثنين، ما تسبب في إيقاف التداولات لمدة 15 دقيقة وعودتها لاحقاً بخسائر تتجاوز 11%.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 11.7% مسجلاً 20526 نقطة وهو ما يعادل فقدان 2658 نقطة، كما هبط «ستاندرد آند بورز» بنحو 11.4% ليسجل 2411 نقطة، وشهد «ناسداك» انخفاضاً بنسبة 11.2% مسجلاً 6994 نقطةن قبل أن تقلص المؤشرات الثلاثاة جزء من خسائرها في وقت لاحق وتكتفي بهبوط متوسطه 7%.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، عمقت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها لنحو 10%، أمس الاثنين، مع زيادة إغلاق دول عديدة في القارة الأوروبية؛ للحد من انتشار «كوفيد-19».

وجاء أداء البورصات الأوروبية، أمس الاثنين، مع فرض إسبانيا توقفاً لمدة 15 يوماً على الصعيد الوطني، مع حظر التحركات غير الضرورية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 46 مليون نسمة، معلنة بذلك حالة الطوارئ في البلاد، بعد أن سجلت أعلى عدد حالات إصابة ب«كورونا» في أوروبا بعد إيطاليا.

وأغلقت كذلك فرنسا وألمانيا أجزاء كبيرة من اقتصادهما مع وضع إجراءات مشددة على الحدود؛ لاحتواء تفشي «كورونا»، وتواجه حكومة المملكة المتحدة دعوات متزايدة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة، بعد أن وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر السفر لتشمل المملكة المتحدة وأيرلندا، وكانت الأسهم الأوروبية سجلت في الأسبوع الماضي أكبر خسائر أسبوعية منذ 2008 بانخفاض 18%.

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وهبط مؤشر «ستوكس 600» بنحو 9.9% ليصل إلى 269.6 نقطة، بعد أن استهل الجلسة بخسائر بنحو 5.8%، كما تراجع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 7.4% ليسجل 4967.8 نقطة، وانخفض مؤشر «فوتسي إم.بي.آي» الإيطالي بنحو 10.6% ليسجل 14270.7 نقطة، وهبط مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 11.8% مسجلاً 3632.1 نقطة، كما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 10.3% ليسجل 8282.2 نقطة، قبل أن تقلص المؤشرات خسائرها في وقت لاحق وتكتفي بمتوسط هبوط قدره 4%.

مؤشرات آسيا

في آسيا، تراجعت مؤشرات الأسهم، أمس الاثنين، على الرغم من قرارات البنوك المركزية ومحاولات مكافحة الضرر الاقتصادي الناجم عن «كورونا».

وقرر المركزي الياباني في اجتماع طارئ، أمس الاثنين، تعزيز مشتريات الأصول؛ لدعم اقتصاد البلاد كاستجابة لتخفيف تداعيات وباء «كورونا»، مع تثبيت معدل الفائدة قصير الأجل عند مستوى -0.1% دون تغيير.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز إيه.إس.إكس 200» الأسترالي بنحو 9.7% ليهبط إلى مستوى 5002.0 نقطة وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخه، ليقود الخسائر في أسواق الأسهم الآسيوية.

وهبطت مؤشرات الأسهم الصينية؛ حيث انخفض مؤشر شنجهاي المركب 3.4% إلى 2789.25 نقطة، كما هبط «سي.إس.أي 300» 4.3% مسجلاً 3727.8 نقطة.

وبالنسبة لمؤشرات الأسهم اليابانية، فأغلق «نيكي» الياباني عند مستوى 17002 نقطة بانخفاض 2.5%، كما هبط «توبكس» الأوسع نطاقاً 2%، وتراجع «هانج سينج» في بورصة هونج كونج بأكثر من 4% لينهي التعاملات عند مستوى 23063.6 نقطة، وانخفض «كوسبي» في كوريا الجنوبية 3.2% ليغلق عند 1714.9 نقطة. (وكالات)