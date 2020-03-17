شكرا لقرائتكم خبر عن 101 مليار القروض الشخصية للأعمال خلال 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع إجمالي رصيد القروض الشخصية الموجهة لتمويل الأعمال إلى 100.8 مليار درهم في 2019 بزيادة 14.4 مليار، و بنمو 16.6% مقارنة مع 2018.
وأظهرت الإحصائيات، التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي، أن حصة القروض الشخصية للأعمال شكلت 6.3% من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
ويتضح من خلال الإحصائيات، أن الربع الأخير من 2019 شهد الزيادة الأكبر في حجم التمويلات المقدمة كقروض شخصية بهدف دعم الأعمال، بعدما ارتفع الرصيد بمقدار 10.1 مليار خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2019.
تأتي الزيادة الكبيرة في القروض الشخصية الهادفة لتأسيس الأعمال منسجمة مع توجهات الإمارات، في دعم هذه الشريحة من الأنشطة الاقتصادية والتي تصنف في غالبيتها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.(وام)
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