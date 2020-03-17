شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال يشيد بحزمة المبادرات الداعمة للشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت فعاليات اقتصادية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج «غداً 21» تستهدف المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص مع إعطاء الأولوية للشركات الناشئة.وأوضحت هذه الفعاليات أن إعلان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي عن هذه الحزمة سيكون له تأثير كبير على مختلف قطاعات الأعمال في الإمارة في ظل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإسقاط المخالفات التجارية والصناعية و تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المياه والكهرباء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم لبرامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

خطوات عملية داعمة

قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «قامت قيادتنا الرشيدة باتخاذ خطوات عملية لدعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص وتوفير السيولة لدعم المشاريع والشركات مما عزز من القطاع الاقتصادي وقلل من أية تحديات أو مخاطر قد تواجه قطاع الأعمال في أبوظبي».

وأضاف العوضي: «نرى حالياً أزمة عالمية ذات بُعد صحي ولها تبعات اقتصادية على العالم ككل، مما تسبب في انخفاض أسعار البترول وقلة الطلب في السوق العالمي، ولكن الإمارات بقيادتها الرشيدة كان لها خطوات سباقة لمعالجة هذه التحديات خاصة في القطاع الاقتصادي عبر مبادرة المصرف المركزي التي أعلن عنها مؤخراً، أو المبادرات المعلن عنها في إمارات الدولة».

وقال الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة شركة الشموخ إن المبادرات المهمة التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي من شأنها أن تؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي بالإيجاب وتدعم الأسواق المالية، وتدفع القطاع الصناعي لمزيد من العمل، حيث إن انعكاسات هذه القرارات مباشرة وسريعة لأنها دخلت حيز التنفيذ منذ لحظة الإعلان عنها.

وأضاف العامري: «لقد أولت القيادة الرشيدة الاهتمام الكبير للشركات الصغيرة والمتوسطة كما عملت على إطلاق صندوق ب 3 مليارات درهم لدعمها وتوفير التغطية الائتمانية اللازمة لها ولأعمالها، إلى جانب العديد من الخطوات التي تعزز من ثقة الاستثمار في أبوظبي».

دعم الصغيرة والمتوسطة

قالت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيسة لجنة التجارة بالغرفة: «بادرت حكومة أبوظبي بإطلاق جملة من القارات الاقتصادية التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتكتسب أهمية بالغة في ظل الظروف الإقليمية والعالمية بسبب انتشار فيروس كوفيد -19.

وأضافت الظاهري: «لقد حرصت القرارات على دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر الأكبر من حيث العدد في أبوظبي، وأن هذه القرارات ستحمي الأعمال وتدعم أنشطة الشركات بشكل يدفعها لمواصلة أعمالها بدون تكاليف تشغيلية أو أعباء مالية».

وقال عبدالرحمن العفيفي الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «إن قرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة تصب في دعم الاقتصاد المحلي، ومن شأن هذه القرارات تحفيز عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، حيث شهدنا تخفيض للتكاليف في ظل الأوضاع الراهنة في الأسواق».

وأضاف: «مع ضعف الإنتاجية لا يمكن للشركات تغطية تكاليفها التشغيلية، وهذا الأمر سيصب في مصلحة الشركات وتقليص التكاليف عنها لضمان استمرار عملها، إلى جانب تحفيز الشركات الجديدة لكي تفتح في ظل الرسوم التي جرى إلغاؤها أو تخفيضها مما يحفز المستثمرين على مواصلة العمل وإطلاق أعمالها في ظل البيئة النشطة للأعمال».

من جانبه قال سعيد عبد الكريم الفهيم، المدير التنفيذي لشركة «ستراتوم»: «إن قرار إلغاء رسوم التسجيل العقاري في أبوظبي سيساعد في تنشيط تداول العقارات من حيث البيع والشراء ويدعم القطاع العقاري في أبوظبي، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الريادية والقوية، ونأمل أن يحقق قطاع العقارات أداءً إيجابياً وقوياً خلال العام الجاري بفضل إلغاء رسوم التسجيل».

وأضاف: «إن جميع القرارات التي جرى الإعلان عنها تلامس مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي ومنها القطاع الصناعي الذي توليه أبوظبي أهمية كبيرة إلى جانب القطاع السياحي الذي كان بحاجة إلى هذه القرارات لتجاوز أية تأثيرات عليها في ظل الظروف الراهنة».

تجاوز التأثيرات

أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن التوجيهات عززت من الثقة بقطاع الأعمال والاستثمار في أبوظبي، وساهمت في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواصلة أعمالها وأنشطتها وتجاوز أي تأثيرات قد تحدث في ظل الظروف الراهنة.

وقال: «أطلق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي 16 مبادرة ضمن حزمة اقتصادية، الغرض منها دعم قطاعات الأعمال والاستثمار في أبوظبي ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ويمكن القول إن قرار إلغاء رسوم التسجيل العقاري في أبوظبي سيساعد في تنشيط تداول العقارات من حيث البيع والشراء ويدعم القطاع العقاري في أبوظبي، حيث يعتبر القطاع العقاري من القطاعات الاقتصادية المهمة على مستوى الإمارة خاصة أن تداولات العقارات في أبوظبي قد ارتفعت إلى أرقام قياسية لتسجل 58 مليار درهم في العام الماضي».

الأداء الاقتصادي

أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن إطلاق تلك المبادرات تؤكد حرص حكومة أبوظبي على تعزيز الأداء الاقتصادي على كافة المستويات ودعم المجتمع بأسره في الإمارة انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال، إن المبادرات الجديدة من شأنها بث روح الطمأنينة بين الأفراد والمؤسسات، وتوفير مناخ أكثر جذباً للمستثمرين نظراً للاستقرار والأمان المتوفر للجميع بدعم متواصل من الحكومة، متوقعاً أن تنعكس بشكل فوري في دعم الأنشطة الاقتصادية في جميع المجالات والتي من بينها القطاع العقاري، لاسيما المبادرات الخاصة بإعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التوثيق وإلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام.

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ضمانة للاستقرار

من جهته أكد ناصر الخميس الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات ريبورتاج العقارية أهمية المبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن الإجراءات التي أعلنها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، والتي تمثل دعامة وضمانة للاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة.



موسيليام: ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة استثمار



قال يوسف علي موسيليام رئيس مجلس إدارة مجموعة «اللولو» عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «إن الحزم الاقتصادية التي أعلن عنها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ستسهم في تنشيط وتحفيز مختلف القطاعات وتدعم الأعمال وتحقق النمو في القطاعين الحكومي والخاص، حيث جرى الإعلان عنها في الوقت المناسب، ولذا سيكون لها مردود إيجابي كبير». وأضاف موسيليام: «سيكون لهذه المبادرات تأثير بعيد المدى وإيجابي على مختلف القطاعات، وستعزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمار رئيسي في المنطقة».



التزامن المالي والاقتصادي يحقق النجاح المطلوب



قال محمد ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة «الظبي كابيتال»: «جاءت هذه المبادرة، في وقت مهم في ظل ما يجري من تغيرات طارئة في الاقتصاد العالمي، بسبب وجود تباطؤ كبير في عدد من القطاعات، خاصة الخدمية منها، ومن هنا نرى أن انعكاس ما يجري عالمياً على أسواق المال، هو جزء من العوامل السلبية النفسية التي تؤثر سلباً على نفسية المستثمرين».

وشدد ياسين على ضرورة أن يكون هنالك علاج مالي واقتصادي في ذات الوقت، من أجل تحقيق النجاح المطلوب، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قد تكون أولية، وقد نشهد خططاً متتالية قادمة، فيما تكمن أهمية ذلك في سرعة التنفيذ بحيث تقوم كافة الجهات المستفيدة بتمرير الدفعات بسرعة كبيرة، ليشعر الجميع بفائدة هذه الخطوات، وتتغير النفسية السلبية أو المتخوفة إلى إيجابية ومتفائلة.

وفيما يختص بأسواق المال، أضاف ياسين: «لأول مرة نشهد تخصيص مبلغ لتأسيس صندوق لصناعة السوق، ودوره في تخفيف التذبذبات الحادة التي نراها في أسواقنا وإظهار أن مثل هذه السيولة التي ستضخ في هذه الأسواق سيكون لها مردود إيجابي على المدى الطويل».

وأوضح ياسين أن التراجعات الحادة التي وصلت إلى أكثر من 30% منذ بداية العام في أسواق الأسهم المحلية، لا تبررها نتائج الشركات ولا حتى قدرتها على تحقيق أرباح خلال العام 2020، ولذلك من الضروري إظهار مثل هذا الدعم للسوق، وما يتبعه من مساهمات أخرى تساعد في عملية إعادة التوازن لأسواق المال، ومما سيشجع المستثمرين طويلي الأجل إلى الدخول في استثمار على المديين المتوسط والطويل.



صندوق صانع السوق سابقة تسجل لأبوظبي



اعتبر المحلل المالي عميد كنعان، أن تخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق، خطوة مهمة جداً، وتعد سابقة من نوعها في أسواقنا المحلية، حتى أننا لم نشهدها في الأزمة المالية عام 2008، مشيراً إلى أن توقيت تنفيذ القرار لا يقل أهمية عن القرار نفسه، وسرعة التنفيذ هي المطلوبة في الوقت الحالي.

وأشار كنعان إلى أن الوضع الحالي أمام كرة ثلج متدحرجة، لأن الأسواق خسرت حتى هذه اللحظة ما يقارب 40% من قيمتها السوقية، وخسرت الأسواق أيضاً جزءاً كبيراً من المستثمرين من خلال خيار تصفية المحافظ الاستثمارية على الهامش، ما أثار ذلك الخوف لكل مستثمر.

وبين كنعان أن أهمية تأسيس هذا الصندوق، جاء في ظل غياب صناديق حكومية توازن أو تدعم الأسواق، ما أدى إلى هذا التراجع الحاد في الأسواق، وأعاد إلى الأذهان أسعار عام 2012، كما لم تعد هناك حماية لأي سهم، حتى أن أسهم البنوك والعقار القيادية هي التي بدأت بالانخفاض.

وأضاف كنعان «أملنا في الجهات المعنية بالأسواق سرعة التحرك، وتخفيض هامش الانخفاض إلى 2%، لكون السوق بحاجة إلى قرارات استثنائية، كما نأمل إيجاد حل مناسب في ما يتعلق باستدعاء الهامش وتحقيق نسب الاستدعاء من 25% إلى أقل من ذلك».