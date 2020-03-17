مبادرات توفر السيولة وتخفف وطأة الأوضاع الراهنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عدنان نجم ومهند داغر

أكد مسؤولون أن حزمة المبادرات الصادرة عن المجلس التنفيذي لأبوظبي، والتي تأتي ضمن برنامج «غداً 21»؛ تمثل إجراء غير مسبوق، ورسالة مهمة من القيادة الحكيمة للدولة، من شأنها توفير الدعم، وإعطاء أولوية للشركات الناشئة، إلى جانب مختلف القطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك المحلية. وأشاروا إلى أن المبادرات سيكون لها تأثيرها الإيجابي الكبير على قطاعات الأعمال في الإمارة، وستعزز من ثقة المستثمرين والشركات.

وشددوا على أن التحفيزات تأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة حساسة، وهي تعبّر عن جاهزية القطاع الحكومي في دولة الإمارات للتعامل مع كل الظروف الاقتصادية، وقدرته على طرح الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال، ودوران عجلة الاقتصاد في الدولة، بما يضمن استمرار النهضة الحضارية والاقتصادية للإمارات.

وأوضحوا: إن تأسيس صندوق صانع السوق، خطوة مهمة جداً، وتعد سابقة من نوعها في الأسواق المحلية، لم تشهدها حتى في الأزمة المالية عام 2008، وستوفر أحد متطلبات ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة، وستجذب مزيداً من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها، وستنعش صناعة أسواق رأس المال، وتعيد لها الحيوية والزخم المطلوبين.

كما لفتوا إلى أن القرارات ستسهم في التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة، وأثرها في الأفراد والشركات العاملة في أبوظبي، وهي كفيلة كذلك بالمحافظة على استقرار البيئة الاقتصادية، على المدى البعيد، إلى جانب دورها البارز في تحقيق فوائد كبيرة ومجزية لمجتمع أبوظبي.



انعكاسات إيجابية في توفير السيولة



قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لأبوظبي، حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج «غداً21» يمثل رسالة مهمة من شأنها توفير الدعم وإعطاء أولوية للشركات الناشئة إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية، وكذلك تحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تأسيس صندوق صانع السوق، وتخفيف الأعباء المالية على الشركات، وإعفاءات للشركات والأفراد حتى نهاية العام.

وأضاف: «سيكون للمبادرات أثر كبير ينعكس إيجاباً في توفير السيولة في السوق وتعزيز مرونتها وتخفيف النفقات والضغوط على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة».

وتوقع أن يكون للمبادرات وما سبقها وما يتلوها، دور مهم في امتصاص واحتواء تداعيات انتشار كورونا.



خطوة استباقية لحماية الاقتصاد



أكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين على أن التدابير التي تتخذها دولة الإمارات، تؤكد الرؤية الحكيمة وصلابة الاقتصاد الوطني، والنظام المالي والمصرفي، وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، والعالمية.

وقال إن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة والفورية التي اتخذها المصرف المركزي بقيمة 100 مليار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، جاءت في الوقت المناسب، والصحيح، في إطار الخطوات الاستباقية التي انتهجتها الدولة لحماية المنظومة الاقتصادية.

وقال الزعابي: «إن خطة الدعم تؤكد وقوف الحكومة إلى جانب مجتمع الأعمال والشركات والأفراد في مواجهة التحديات العالمية، في الوقت الذي تبرهن هذه الخطة على قدرة دولة الإمارات على التحرك السريع والمدروس لمواجهة مثل هذه التحديات».



تخفف الأعباء عن قطاعات الأعمال

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قال فلاح الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل: إن القرارات والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما أعلن عنه المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي من حوافز اقتصادية ضمن مسرعات برنامج غداً21، إنما هي خطوة تميز اقتصادنا الوطني، وتنافسيته ومرونته وسرعة استجابته مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية، ما يؤهله للنمو الازدهار.

وأضاف: ما لا شك فيه أن هذه التوجيهات ستكون لها آثار إيجابية على الأسواق المحلية والقطاعات الحيوية كالعقارات وغيرها، حيث ستخفف الأعباء عن الشركات وقطاعات الأعمال، وتسهم في تحفيزها للمضي في أعمالها بما ينسجم مع مستهدفات أجندتنا لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة وتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي.



إنعاش صناعة أسواق رأس المال



أشاد د. عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، بالمبادرة الإستراتيجية للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بتخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق لتوفير السيولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض و الطلب على الأسهم التي تحتاج إليها الأسواق.

وبيّن الزعابي أن مبادرة المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتخصيص مليار درهم لتأسيس صندوق صانع السوق ستوفر أحد متطلبات ترقية الأسواق المالية إلى أسواق متقدمة، وستجذب مزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وسوف تنعش صناعة أسواق رأس المال وتعيد لها الحيوية والزخم المطلوبين.

وأضاف: «سيوفر الصندوق أدوات تحوط أثناء تراجع الأسواق بجانب تحقيق عوائد في الاستثمار في الأسهم و السندات والأدوات الأخرى المدرجة في أسواق الدولة ذات العوائد الممتازة».



تأثير كبير في قطاعات الأعمال



أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق 16 مبادرة جديدة لتمكين قطاعات الأعمال في الدولة سيكون لها تأثير إيجابي كبير في قطاعات الأعمال في الإمارة، وستعزز من ثقة المستثمرين والشركات.

وذكر المهيري أن حكومة أبوظبي قد أولت الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة اهتماماً كبيراً جراء الدور الذي تضطلع به هذه الشركات في اقتصاد أبوظبي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، موضحاً أن هذه القرارات قد عززت من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في بيئة الأعمال النشطة التي تتميز بها أبوظبي.

وأشار المهيري إلى أن قرار المجلس التنفيذي بدفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها والفواتير خلال 15 يوماً سيكون له تأثير إيجابي في الشركات التي تنفذ الأعمال والمشاريع.



تخلق بيئة استثمارية محفزة



أكد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن المبادرات التي أطلقتها حكومة أبوظبي في سياق استراتيجيات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد المعرفي المستدام، تهدف إلى زيادة نمو الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة، من خلال خلق بيئة استثمارية محفزة تقوم على تسريع الإجراءات، وخفض التكاليف الخاصة بإقامة المشاريع.

وشدد حمد المنصوري على أن هذه المبادرات تأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة حساسة، وهي تعبّر عن جهوزية القطاع الحكومي في دولة الإمارات للتعامل مع كل الظروف الاقتصادية، وقدرته على طرح الحلول التي تضمن استمرارية الأعمال، ودوران عجلة الاقتصاد في الدولة، بما يضمن استمرار النهضة الحضارية والاقتصادية لدولتنا الغالية.