إعفاء رسوم التعرفة المرورية يسهم في تخفيف الأعباء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

أكد مسؤولون وعدد من المواطنين والمقيمين في أبوظبي، أن المبادرات التي أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس الاثنين، ووضعها حيز التنفيذ الفوري، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن مسرعات برنامج غداً 21 والتي شملت عدداً من الإعفاءات منها إلغاء رسوم بوابات التعرفة المرورية لجميع المركبات حتى نهاية العام الجاري 2020 دليل على قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي، وأنها أسعدت المواطنين والمقيمين حيث تسهم في التخفيف من الأعباء عليهم.



تلاحم المجتمع



وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» إن الأزمة العالمية الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بينت تلاحم المجتمع وتماسكه والتفافه حول القيادة الرشيدة للوصول إلى بر الأمان وتجاوز هذه الأزمة، وتترجم الخطوة الأخيرة لحكومة أبوظبي تسخير الحكومة لكافة مواردها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأضافت: في ظل هذه الظروف نرى تضافر الجهود على المستوى القيادي والحكومي لتوفير مقومات الحياة الكريمة للمجتمع من ناحية الرعاية الصحية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لجميع فئات المجتمع، ونؤمن بأن الجميع لديهم حس كبير بالمسؤولية ورغبة في خدمة الوطن بمختلف الوسائل والطرق ويعتبر تلك المبادرات من أهم المبادرات ضمن برنامج «غداً 21».



تخفيف الأعباء

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وقال عثمان الحسيني، إن مبادرة الإعفاء من رسوم بوابات التعرفة المرورية التي تم تفعيلها مؤخراً ‏أسعدتنا في تخفيف الأعباء المالية، وما هو إلا دليل على حكمة قيادتنا الرشيدة والرؤية ‏المستقبلية الثاقبة ‏على أهمية خفض تكلفة المعيشة لسكان الإمارة.



قيادة واعية



وأشاد محمد خميس الكعبي، بمبادرة إعفاء المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية، ومراعاة جميع الفئات في ظل الأوضاع المعيشية الحالية، متوجهاً بالشكر للقيادة الرشيدة التي لا تتوانى عن أي مبادرات تسعد المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال محمد سعيد القبيسي: القيادة الرشيدة عودتنا دائماً على المبادرات والمكرمات الوطنية التي تؤكد مفهوم القيادة الحكيمة تجاه توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، مؤكداً على أن الإعفاء من التعرفة المرورية سيعزز حركة التجارة والتنقل في الإمارة والمحافظة على مكانة أبوظبي عاصمة للتجارة العالمية.



سعادة المقيمين



وأعرب عدد من المقيمين في أبوظبي عن سعادتهم بمبادرة إعفاء المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية، مؤكدين أنها ستساعد على التحرك بانسيابية في جميع الأوقات دون التقيد بأوقات الذروة التي كانت مقررة لاحتساب التعرفة المرورية.

قال مصطفى محمد رياض، إن مبادرة إعفاء الرسوم المرورية ستساعده على الحركة داخل الإمارة في جميع الأوقات، لافتاً إلى أنه كان يتجنب الحركة بالمركبة في الإمارة في أوقات الذروة المخصصة لتطبيق التعرفة المرورية. وعبّر إبراهيم مدحت معجوز، عن سعادته من مبادرة إعفاء رسوم التعرفة المرورية مما سيساهم في التخفيف من الأعباء المالية عليه، مع سهولة التنقل في أي وقت داخل الإمارة دون فرض رسوم عليه.