«غرفة عجمان» تضع خطة عمل ممنهجة للوقاية من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

شكلت «غرفة عجمان» فريق عمل «الإجراءات الوقائية» بهدف تفعيل جملة من الإجراءات الاحترازية ووضع خطة عمل ممنهجة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك ضمن الإجراءات التي تتبعها حكومة دولة الإمارات.

وأوضحت فاطمة السويدي رئيس فريق عمل «الإجراءات الوقائية»، أن مهام الفريق تتلخص في إعداد ومتابعة خطة عمل للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق جملة من الممارسات الوقائية وتعميمها على الموظفين والمتعاملين بما يضمن سلامة الجميع، وإعداد خطة إدارة المخاطر وجهوزية الغرفة للحالات الطارئة إلى جانب التنسيق مع إدارة الأزمات والطوارئ. موضحة أن غرفة عجمان قامت بإلغاء استخدام جهاز البصمة، وتطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الفئات من الموظفين وهم «فئة كبار الموظفين السن، فئة الموظفات الحوامل، فئة الموظفين أصحاب الأمراض المزمنة» وذلك لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأكدت فاطمة العوضي مدير إدارة مشاريع التكنولوجيا والخدمات الذكية، على جهوزية البنية التحتية التكنولوجية في «غرفة عجمان» للعمل عن بعد للفئات الوظيفية التي يشملها القرار، حيث بدأت «غرفة عجمان» فعلياً في استخدام بعض البرامج والتطبيقات الإلكترونية ومنها برامج خاصة بالاجتماعات عن بعد ما بين موظفي الغرفة والشركاء والمتعاملين.