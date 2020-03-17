«روتانا» تطلق في الرياض «دامــاك تــاورز أرجــان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

أعلنت «روتانا»، عن أنها ستتولى إدارة فندق «داماك تاورز أرجان» بالرياض، والذي سيتم افتتاحه في مطلع شهر إبريل المقبل. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين شركة «داماك للفنادق والمنتجعات» وروتانا العام الماضي.

يتميز الفندق بموقعه المميز في شارع الملك فهد، ويضم 448 وحدة إقامة فندقية تتألف من غرف فاخرة وأجنحة وشقق بنتهاوس، بالإضافة إلى العديد من المرافق المزودة بأحدث التجهيزات، من قاعات الاجتماعات والفعاليات، ومركز للياقة والصحة الجسدية، ومسبحين منفصلين للذكور والإناث.وقال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لروتانا: «نشعر بسعادة بالغة للتعاون مع «داماك للفنادق والمنتجعات» لإطلاق سابع فنادقنا في المملكة العربية السعودية. ويشكل هذا الفندق الحضور الأول لعلامة «أرجان» للشقق الفندقية من روتانا في المملكة. ويأتي ذلك في إطار خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز محفظتنا الفندقية المتنوعة في المدينة».