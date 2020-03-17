

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «تأتي التوجيهات الاستراتيجية الصادرة عن حكومة أبوظبي، في وقت شديد الأهمية بالنسبة للاقتصاد المحلي.

وبفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، ستسهم هذه الحزمة الجديدة من المبادرات الاقتصادية في التخفيف من وطأة الأوضاع الراهنة، وأثرها على الأفراد والشركات العاملة في أبوظبي، وهي كفيلة كذلك بالحفاظ على استقرار بيئتنا الاقتصادية، على المدى البعيد. ونحن ندرك جيداً أهمية مثل هذه المبادرات، التي تركز على القطاعين العقاري والسياحي بشكل خاص، ودورها البارز في تحقيق فوائد كبيرة ومجزية لمجتمع أبوظبي، إلى جانب توفير الدعم للشركات المحلية، لمواكبة الظروف الاقتصادية المختلفة.

نثمّن هذه المبادرات والخطوات الفعالة، التي تتخذها قيادتنا الحكيمة، ونجدد التزامنا الراسخ بمواصلة دورنا الفاعل، في دعم جهود الإمارة نحو تعزيز قوة ومرونة اقتصادها المحلي».