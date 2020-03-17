شكرا لقرائتكم خبر عن مسار الاقتصاد العالمي.. من «بريتون وودز» إلى «وباء كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى جون أوثرز المحرر المالي الكبير في بلومبيرج والذي عمل 29 عاماً في «فاينانشال تايمز» أن السياسة النقدية التي أخرت انتكاسة اقتصاد العالم عشر سنوات، تعطي اليوم رسالة للأسواق بأن النظام المالي العالمي بات فاشلاً.

يقول في مقال نشرته «بلومبيرج» أن أزمة وباء كورونا هي مجرد البداية، وأن صدمة الفيروس وحرب أسعار النفط يضران بعنصر الثقة، في وقت البيئة السياسية لا تبشر بخير فيما يخص إبرام اتفاق طموح حول أي شيء.

يقول أوثرز: «مر 75 عاماً على اعتماد الدول المتقدمة نظام المعيار الذهبي الذي أقرته اتفاقية بريتون وودز، وما يقرب من 50 عاماً منذ التخلي عن ربط الدولار بالذهب. ومنذ ذلك الوقت يعيش العالم في ظل نظام تعاملات مالية قائم على سعر النفط، و على الثقة في البنوك المركزية. وهذا هو النظام المعتمد عالمياً حتى الآن.»

لقد أدت السياسة النقدية السهلة، بحسب أوثرز، إلى تأخير الانتكاسة لأكثر من عقد من الزمان، ولكن إذا كانت هناك رسالة واضحة من أحداث السوق غير العادية في الأسابيع القليلة الماضية، فذلك يعني أن النظام المالي الحالي لم يعد كفؤاً للحفاظ على الاستقرار الذي اعتدنا أن نتوقعه. ومع انعدام أي معنى حتى الآن لما قد يكون عليه هذا النظام الجديد، وندرة القيادة العالمية اللازمة لاستدامته، فمن الأحوط افتراض أن الأسواق والاقتصادات تمر بفترة عصيبة. وأزمة فيروس كورونا هي مجرد البداية.

الربط بالدولار

كيف وصلنا إلى هذه المرحلة ؟ يتساءل أوثرز. ويقول: «للإجابة عن السؤال لا بد من مراجعة التاريخ. بعد الحرب العالمية الثانية، وافق العالم المتقدم على اتفاقية بريتون وودز، التي ربطت جميع العملات بالدولار، والذي كان بدوره مرتبطا بالذهب. استمرت هذه النسخة الفضفاضة لمعيار الذهب حتى عام 1971، وسط أسواق مستقرة بشكل عام وتقلب اقتصادي منخفض. هذه الصيغة اهتزت وتبعثرت عام 1971 عندما أنهى ريتشارد نيكسون ربط الدولار بالذهب بعد أن صار الربط عبئاً كبيراً على الولايات المتحدة».

الارتباط بالنفط

ويتابع أوثرز: «خلال العقد التالي، لم يعد العالم مرتبطاً بالدولار، بل بالنفط. ومع انتهاء فترة الارتباط بالذهب، كان منتجو النفط بحاجة إلى رفع الأسعار للحفاظ على قوتهم الشرائية. وهذا ما فعلوه. من حيث القيمة الدولارية، عانى النفط صدمتين هائلتين خلال سبعينات القرن الماضي، ما دفع العالم إلى الركود. ولكن من حيث الذهب، أنهى سعر النفط العقد عند نفس القيمة الدولارية».

بول فولكر

يضيف أوثرز: «انتهى عصر معيار النفط هذا في أوائل الثمانينيات، عندما فقدت الأسواق - وكل الأطراف- ثقتهم بقدرة البنوك المركزية للسيطرة على التضخم. ووصل بول فولكر إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نتيجة لحادث سياسي وليس إداريا، عندما نقل الرئيس جيمي كارتر سلف فولكر إلى وزارة الخزانة. وشرع فولكر في رفع أسعار الفائدة بدرجات لم يكن أي شخص يجرؤ على رفعها. وتسبب ذلك في ركود، لكنه أقنع الجميع في النهاية بأن البنوك المركزية يمكنها السيطرة على التضخم».

انتعاش السندات

يتابع: «تسبب ذلك في انتعاش السندات حيث بدأت معدلات العائد عليها في التراجع التدريجي. وفي الوقت نفسه، فرض كل من رونالد ريجان ومارجريت تاتشر مفهوماً جديداً لحرية الأسواق غير معتمد على الإدارة الاقتصادية، وانهار الاتحاد السوفييتي، وبدأت الصين في إجراء إصلاحات اقتصادية. ومثل انتصار فولكر على التضخم انتصارا لنموذج العولمة على نطاق واسع على مدى ربع قرن، يرتكز على البنوك المركزية الموثوقة.

إلا أن الأزمة المالية 2007-2009 كشفت عورات ذلك النهج».

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إفلاس «ليمان براذرز»

في ذلك يتابع أوثرز: «ساد الخوف في أعقاب إفلاس بنك ليمان براذرز من أن يسفر ذلك عن ركود لا مفر منه نتيجة خلل في الموازنات العمومية. بمعنى آخر، هذه المرة، كان الخوف هو أن البنوك المركزية لن تكون قادرة على منع الانكماش، بدلاً من التضخم الذي كافحوا من أجل السيطرة عليه قبل جيل. باختصار، أشارت أسواق السندات إلى أن معدل التضخم في الولايات المتحدة سيبلغ أقل من 0٪ خلال عشر سنوات.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها توقعات التضخم الهدف المحدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي صمد لسنوات عديدة ولا يزال».

برنامج هائل

يضيف: «تمثلت الاستجابة في برنامج هائل من عمليات شراء الأصول أو التيسير الكمي للحفاظ على انخفاض عوائد السندات لفترة أطول، مع خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى حدود الصفر. وعلى مدى عشر سنوات، كان هذا كافياً لإبقاء التضخم في نطاقه - لكن توقعات التضخم لمدة 10 سنوات انخفضت مؤخراً إلى أقل من 1٪، وليس لدى البنوك المركزية ذخيرة كافية للتحرك.»

في الوقت نفسه، انخفضت نسبة النفط إلى الذهب (والتي يمكن اعتبارها مقياسا للثقة في البنوك المركزية لحماية العملة) بعد أن ظلت مستقرة بشكل ملحوظ خلال تقلبات السوق في نصف القرن الماضي. وانخفضت تلك النسبة هذا العام إلى النصف حتى الآن لتصل إلى ما دون مستويات ما بعد اتفاقية بريتون وودز. ويعد تذبذب هذا المقياس في الأيام القليلة الماضية، استثنائياً في ظل حرب أسعار النفط.

تجنب الانكماش

يصل أوثرز في سرده إلى اليوم، ويقول: «الآن وبعد انعدام الثقة بقدرة البنوك المركزية على تجنب الانكماش، تبخرت الأسباب المنطقية لشراء الأسهم. في السنوات العشر التي تلت الأزمة المالية العالمية، تمكنت الولايات المتحدة من الحفاظ على تميزها، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى امتيازات الدولار على مستوى العالم كعملة للاحتياطيات، وإلى حد ما للنجاح الفائق لقطاع الشركات فيها. لقد فعلت ذلك حتى بعد أن غرقت اليابان وأوروبا الغربية في أسعار الفائدة السلبية، وبعد الركود في الأسواق الناشئة. في كلا المنطقتين، بقيت أسواق الأسهم راكدة على المدى البعيد، تراوح عند مستويات ما بعد الأزمة.»

ويضيف: «تمسك المستثمرون في الولايات المتحدة بمبدأ (لا يوجد بديل)، وهو المبدأ القائل بأن عائدات السندات المنخفضة لم تترك لهم أي بديل سوى شراء الأسهم. وبدت أسعار الأسهم مرتفعة بالمقياس التاريخي، ومستويات أرباحها ثابتة، ومع ذلك كانت عائدات السندات المنخفضة مبرراً كافياً لشرائها. واليوم لم تعد هذه المبررات تنفع في السوق، فالقبول بعائد السندات المنخفض جداً إلى هذا الحد لن يكون منطقياً إلا إذا كان هناك ركود انكماشي طويل الأمد، الأمر الذي ستكون له نتائج كارثية على الأسهم».

مؤشر سلبي

تفوق معدلات نصيب المساهمين من الأرباح معدلات العائد على السندات فئة السنوات العشر، وبحسب أوثرز، هو «ما ينظر إليه حاليا كمؤشر سلبي مع استمرار موجات البيع في الأسهم. وهذا يعكس تناقضاً صارخاً مع آخر مرة كانت فيها الأسهم رخيصة مقارنة بالسندات، في مارس 2009 - تاريخ بداية الارتفاع الكبير في سوق الأسهم. لكن هذه المرة، أضرت الصدمات المزدوجة لكورونا وتهاوي أسعار النفط بعنصر الثقة».

ويقول: «إذا كان عقد من السياسة النقدية السهلة اليائسة من قبل البنوك المركزية قد نجح في تجنيب العالم الحاجة إلى الانتقال القسري إلى نظام مالي عالمي جديد، فإن ما تشهده الأسواق حاليا يؤكد أن الانتقال لم يعد قابلا للمماطلة. ومع فقدان الثقة في البنوك المركزية، يبدو من شبه المؤكد أن هذا النظام الجديد ينطوي على نوع من التوسع المالي الذي لم يكن مطلباً ملحاً منذ سبعينات القرن الماضي، وربما يشمل ذلك برامج التيسير الكمي السخية أو (أموال الهليكوبتر). وربما توحي عائدات السندات المنخفضة للغاية للحكومات بأنها ستكون قادرة على تمويل الإنفاق بتكاليف منخفضة جداً. لكن أي نظام مالي جديد لا بد أن ينطوي على اتفاقيات دولية جديدة لتجنب الآثار الضارة الناجمة عن النزاعات التجارية و حرب أسعارالنفط وحرب العملات التي شهدناها في السنوات القليلة الماضية.»

ويخلص أوثرز إلى القول: «غني عن القول، إن البيئة السياسية لا تبشر بخير فيما يخص إبرام اتفاق طموح حول أي شيء. سيجد العالم نفسه أمام إصدار جديد من اتفاقية بريتون وودز في الوقت المناسب، بعد الاستغراق في المحاولات ومماطلات التجربة والخطأ. وفي مرحلة ما، سيظهر بول فولكر في اليوم الأخير ويرشدنا إلى نموذج جديد لا يقبل الفشل. أما في الوقت الراهن، فمن الحكمة التوفيق بين الاضطراب الاقتصادي و انهيار الأسواق لمواكبة ما حدث في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات».