دبي تستضيف المؤتمر الدولي للمحكمين البحريين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستضيف إمارة دبي المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري الثاني والعشرين، الذي سينعقد لأول مرة في الشرق الأوسط في 2022. جاء الإعلان عن ذلك خلال مشاركة مركز الإمارات للتحكيم البحري في نسخة المؤتمر الحادية والعشرين، التي انعقدت في ريو دي جينيرو.

وقال ماجد بن بشير، رئيس مجلس الإدارة والأمين العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري: «سعيد وفخور للغاية بسماع خبر استضافة دبي للمؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري الثاني والعشرين في 2022.

وتعتبر استضافة المؤتمر فخراً كبيراً لدولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية كافة، حيث يمثل فرصة عظيمة لمجتمع القانون البحري في المنطقة لعرض خبراته».

وأضاف: «كما تعتبر شهادة أخرى على ثقة المجتمع البحري بخدمات مركز الإمارات للتحكيم البحري. ويسعدنا أن نكون جزءاً من اللجنة المنظمة لاستضافة المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري الثاني والعشرين، وقد ساهم مركز الإمارات للتحكيم البحري في نمو خدمات التحكيم والوساطة. ونتطلع إلى استضافة جميع زملائنا، وأصدقائنا في مجال التحكيم بالقطاع البحري من جميع أنحاء العالم».