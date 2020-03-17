شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تدعم الاقتصاد بحزمة مبادرات مليارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أمس الاثنين، حزمة حوافز اقتصادية وتسريع وتيرة إنجاز وتنفيذ أهم المبادرات الاقتصادية ضمن «برنامج غداً 21»، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة، وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة.

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن حزمة الحوافز الاقتصادية الحالية التي أطلقتها أبوظبي، إلى جانب المبادرات التي أطلقها المصرف المركزي والحكومات المحلية مؤخراً، تعد دعائم لدفع عجلة الاقتصاد والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات.

ووجه سموه بمواصلة جميع المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة في الإمارة، واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية مكتسبات أبوظبي الاقتصادية، ومنح الأولوية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تحفيز الاستثمار

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بوضع خطط تهدف لتحفيز قطاعات الاستثمار الاستراتيجي، وأمر بتشكيل لجنة جديدة برئاسة دائرة المالية، تضم في عضويتها دائرة التنمية الاقتصادية، وبنوكاً محلية لمراجعة برامج الاقتراض، بهدف دعم الشركات المحلية.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الهيئات المعنية ستواصل تطوير قوانين ولوائح الاستثمار لتصبح أكثر مرونة، بما يحافظ على تنميتنا الاقتصادية، معرباً عن ثقته بمرونة اقتصادنا الوطني وقدرته على تجاوز تقلبات السوق.

من جانبه، أكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أن المبادرات الجديدة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ستسهم في حماية مكتسبات أبوظبي ودعم القطاع الخاص فيها، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات تأتي في إطار رؤيته الاقتصادية الثابتة وتوجيهاته السديدة.

مواكبة التطورات

وأضاف سموه، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس لجنة أبوظبي للشؤون الاستراتيجية، أعلن المجلس التنفيذي عن مبادرات جديدة تواكب التطورات والتحديات الحالية، وتعمل على حماية مكتسبات أبوظبي ودعم الاستقرار الاقتصادي في الإمارة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، «أن مبادرات «غداً 21» التي نفذت خلال العام الماضي، أسهمت في توسيع نطاق دعمنا للشركات في أبوظبي، واليوم نعمل على تسريع وتيرة مبادرات جديدة تعالج التحديات الاقتصادية الحالية، والمضي قدماً في مسيرة التنمية في الوقت ذاته».

خمسة مليارات

وتشمل المبادرات التي أعلنها المجلس التنفيذي تخصيص خمسة مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، بهدف خفض تكاليف المعيشة وممارسة الأعمال ورسوم توصيل الكهرباء للشركات الناشئة حتى نهاية العام.

كما تشمل تخصيص ثلاثة مليارات درهم لبرنامج «الضمانات الائتمانية»، لتحفيز تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، الذي يديره مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز قدرة هذه الشركات على اجتياز ظروف السوق الراهنة.

كما خصص المجلس التنفيذي مليار درهم لتأسيس «صندوق صانع السوق» الذي يستهدف توفير السيولة، وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب على الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

إعفاءات

وتتضمن المبادرات التي أُعلنت، إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم خدمة «توثيق»، وإلغاء رسوم التسجيل العقاري للأفراد والمؤسسات لهذا العام، إضافة إلى توقيف العمل بكفالات العطاءات، وإعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع التي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم.

كما أُلغيت رسوم تسجيل المركبات التجارية، ورسوم التعرفة المرورية لبوابات أبوظبي لجميع المركبات، إضافة إلى جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه لهذا العام، مع توفير استرداد نقدي حتى 20% من القيمة الإيجارية لقطاعات المطاعم والسياحة والترفيه.

كما تضم حزمة الحوافز الاقتصادية دفع جميع الالتزامات الحكومية المتفق عليها، والفواتير للشركات خلال 15 يوم عمل، وإسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية، علاوة على تخفيض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة بنسبة 25%.

وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فإن اللجنة التي شكلت برئاسة دائرة المالية في أبوظبي، وتضم أعضاء من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وممثلي البنوك المحلية كُلفت بمراجعة برامج الاقتراض لدعم الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما ستوضع جميع الإجراءات والمبادرات التي أُعلن عنها ضمن حزمة الحوافز الاقتصادية حيز التنفيذ الفوري. (وام)



خالد بن محمد بن زايد:







* مبادرات تواكب التطورات وتواجه التحديات وتعمل على حماية المكتسبات

* تسريع وتيرة إطلاق وتنفيذ مبادرات جديدة صممت لتعالج التحديات الاقتصادية



للأفراد



* دعم الكهرباء والمياه للمواطنين

* إلغاء رسوم التسجيل العقاري لهذا العام

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* ‬إعفاء كافة المركبات من رسوم بوابات التعرفة المرورية



لقطاعات الأعمال



* دعم الكهرباء والمياه والشركات الناشئة

* إعفاء الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم التسجيل العقاري

* إعفاء جميع الأنشطة التجارية والصناعية من رسوم توثيق

* 3 مليارات لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

* مليار درهم لتأسيس صندوق صانع سوق الأسهم

* دفع الالتزامات الحكومية والفواتير للشركات خلال 15 يوماً

* إعفاء الشركات الناشئة من كفالة حسن التنفيذ للمشاريع

* خفض رسوم تأجير الأراضي الصناعية للعقود الجديدة

* إسقاط جميع المخالفات التجارية والصناعية الحالية

* إلغاء رسوم التسجيل للمركبات التجارية لهذا العام

* إلغاء جميع الرسوم السياحية والبلدية لقطاعي السياحة والترفيه

* استرداد حتى 20% من الإيجار للمطاعم والسياحة والترفي