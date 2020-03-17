شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الطيران البريطانية والإيرلندية تجمّد تشغيل معظم طائراتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركات الطيران البريطانية والإيرلندية، أمس الاثنين، اتخاذها إجراءات صارمة لتخفيض تكاليفها، ويُفترض أن تجمّد أغلب طائراتها على المدى القصير لمحاولة تجاوز أزمة وباء كورونا المستجدّ التي تشلّ قطاع النقل في العالم.

وحذّرت الشركات وهيئات الطيران من كارثة متوقعة في القطاع، إذا لم تتدخل الحكومة البريطانية بشكل سريع لتقديم الدعم والسيولة.

وحذّرت شركة «راين إير»، أمس الاثنين، من أن القيود المفروضة من جانب عدد متزايد من الدول ستؤدي إلى تجميد «معظم أسطولها للأيام السبعة إلى العشرة المقبلة» مشيرةً إلى أن في الدول التي لم تُمنع الرحلات بشكل كامل، قد يصبح قيام الطائرات برحلات «غير عملي أو حتى مستحيلاً».

في نيسان/‏‏إبريل، وأيار/‏‏مايو، باتت الشركة الإيرلندية تتوقع «تراجعاً في القدرة على العمل بنسبة تصل إلى 80% ووقف كامل للأسطول أمر غير مستبعد».

من جهتها، تتوقع مجموعة الخطوط الجوية الدولية التي تملك الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرلاينز) تراجع قدرتها على تسيير رحلات بنسبة «لا تقلّ عن 75%» في إبريل ومايو.

في الربع الأول من العام الجاري، من المتوقع أن تنخفض قدرتها بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واتخذت أيضاً المجموعة تدابير لخفض تكاليفها من جميع النواحي (استثمارات، وظائف) مؤكداً أن لديها «سيولة متينة».

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القطاع ينهار

قالت شركة «إيزيجيت» في بيان إنه «بسبب القيود غير المسبوقة التي فرضتها الحكومة على السفر لتقليص (انتشار) الوباء العالمي قامت الشركة بإلغاء رحلات إضافية» ما قد يُترجم على المدى القصير في «إبقاء معظم أسطولها على الأرض».

وشدّدت الشركة على أنه «من غير المؤكد أن الشركات الأوروبية ستنجو مما يمكن أن يصبح تجميداً للطائرات على المدى الطويل» داعيةً السلطات إلى اتخاذ تدابير طارئة.

وفي مؤشر إلى الخسائر التي تتكبدها، تراجعت أسهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية بنسبة 24% في بورصة لندن وكذلك بالنسبة لشركة «إيزيجيت» بنسبة 23% و«راين إير» بنسبة 19% نحو الساعة 11:00 ت ج.

ووفق صحيفتي «الجارديان» و«فاينانشل تايمز»، ينوي رئيس مجلس إدارة شركة طيران «فيرجن أتلانتيك» توجيه رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ليطلب منه وضع خطة إنقاذ تتراوح قيمتها بين 5 و7.5 مليار جنيه إسترليني.

ودعت الجمعية التي تضم شركات القطاع «إيرلاينز يو كاي» أيضاً الحكومة البريطانية في تصريح صحفي إلى «الكفّ عن المماطلة» و«التباخل».

(أ.ف.ب)