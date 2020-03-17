مواطنون: توجيهات محمد بن زايد تحقق الحياة الكريمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكد مسؤولون ومواطنون في أبوظبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص 5 مليارات درهم؛ لدعم الكهرباء والماء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، إضافة إلى حزمة من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لمساعدتها على التعامل مع الظروف الراهنة في الأسواق، حلقة في سلسلة طويلة ممتدة من عطاءات لا تنتهي، من القيادة التي تحرص دائماً على تلبية متطلبات أبناء الوطن.



نظرة حكيمة



وقال الدكتور فاروق حمادة، المستشار بديوان صاحب السموّ ولي عهد أبوظبي، مدير جامعة محمد الخامس، إن التوجيهات التي أمر بها سموه؛ لدعم قطاعات اجتماعية حيوية، والتخفيف من الأعباء عن قطاعات تجارية وصناعية، إنما هي نظرة حكيمة من قائد تميز ببعد النظر، وشمولية الرؤية وطنياً وعالمياً، كما تميز سموه بالعناية الكبيرة لأبناء الوطن والمقيمين فيه.

وذكر: إن هذه التوجيهات ستدعم مواطني أبوظبي مادياً ومعنوياً، وهذا يعد تأكيداً للروابط الراسخة بين القائد الذي يشعر بنبض هذا الوطن وأبناء الوطن الذين يرون في هذا القائد الأب الحكيم، وليست هذه التوجيهات إلا حلقة في سلسلة طويلة ممتدة من حكمة وعطاءات سموه.



الحياة الكريمة



وقال الدكتور محمد المنهالي: إن توجيهات سموه بتخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية تأتي انطلاقاً من حرص سموه على تعزيز مقومات الحياة الكريمة لأبناء الوطن، والارتقاء بالخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، كما وتنبثق هذه التوجيهات من إيمان سموه الراسخ بتسخير كل الإمكانات والطاقات من أجل رعاية أبناء الوطن.

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أسعد شعب



وقال أحمد البلوشي: إن هذه التوجيهات ليست بغريبة عن القيادة الرشيدة التي تسعى إلى توفير وتأمين جميع احتياجات المواطن؛ إذ أصبح الناس يسمون شعب الإمارات بأسعد شعب، وإن قيادتنا تخطو على خطى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وهذه المبادرة بالتأكيد ستسهم في تشجيع التجار على الإنتاج، وكذلك تشجع المواطنين المقبلين على المشاريع كما أنها تدعم مجال الصناعة المحلية الإماراتية.



تقدير واحترام



وأشاد ياسر بن محمد أحمد بتوجيهات سموه بتخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه والقطاعات التجارية والصناعية، مشيراً إلى الرعاية الكريمة لصاحب السمو ولي عهد أبوظبي، وسعي سموه إلى توفير الحياة الكريمة لأبناء الوطن.

وقال: «ما من شك أن توجيهات سموه تعد منحة، ونكن لها كل تقدير واحترام» خاصة أن سموه يسعى دائماً إلى إيجاد أفضل الأساليب لتحقيق الرفاهية والحياة العصرية لشعبه، وهذا ليس بغريب عن قيادتنا الرشيدة، حفظها الله ورعاها، في تلمس احتياجات المواطنين، ومعالجتها في أسرع وقت ممكن، وتذليل الصعوبات أينما وجدت في ربوع دولتنا.



التاريخ يسجل



ولفت المواطن أحمد الدرمكي إلى أن توجيهات سموه بدعم المياه والكهرباء ستسهم في تخفيف العبء عن المواطن فيما ستشهد القطاعات التجارية والصناعية تحوّلات إيجابية نظير الدعم المادي الأمر الذي يضمن جودة هذه القطاعات باستمرار؛ وذلك بفصل توجيهات سموه.

وقال: كل يوم وبأحرف من نور، يسجل التاريخ اهتمام القيادة في دعم المواطن.