شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك تاريخي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» يقود تعبئة عالمية ضد «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المصارف المركزية في جميع أنحاء العالم التعبئة سعياً لطمأنة الأسواق وحملها على تخطي صدمة انتشار فيروس كورونا المستجد فيما ترتفع حصيلة الوباء باطّراد خصوصاً في أوروبا ما دفع الدول إلى إغلاق حدودها وفرض العزلة على شعوبها.

في سابقة للمرة الأولى من نوعها، اتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت متأخر من يوم الأحد 15 مارس، أكبر مجموعة من التحركات والإجراءات في يوم واحد، ما يعكس من نواح عديدة جهوده لاحتواء الأزمة المالية التي يشهدها العالم.

وتضمن تحرك يوم الأحد برامج متعددة وخفضاً لسعر الفائدة وتيسير التسهيلات، في استجابة واضحة للضغوط المتتالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

‏⁧‫ومن خلال الخطوة المفاجئة، قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة إلى نطاق الصفر وأطلق برنامجاً للتيسير الكمي بقيمة 700 مليار دولار.

وكانت الأسواق تتوقع قيام الفيدرالي بخفض الفائدة إلى الصفر في اجتماعه الذي كان من المنتظر عقده الأربعاء، لكنه فاجأ الأسواق بخطوة سريعة في ظل تنامي المخاوف من تبعات الجائحة العالمية على الاقتصاد، والأسواق.

واستبعد جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي، أمس، أن يتم خفض الفائدة إلى مستويات سلبية في المرحلة القادمة، ما يصب في مصلحة الحديث عن أن البنوك المركزية بدأت تستنفد أسلحتها النقدية تاركة المجال أمام الحفز المالي فقط.

وقامت البنوك بخفض سعر الفائدة على قروض المقايضة ومددت فترتها، وبدءاً من أمس الإثنين أصبح سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الجديدة، المستخدم كمقياس للإقراض قصير الأجل للمؤسسات المالية وأسعار الاستهلاك، في نطاق مستهدف بين 0% و0.25%.

وقام البنك المركزي الأوروبي بتحرير 100 مليار يورو من رأسماله لصيانة تدفقات الائتمان في النظام المصرفي.

المركزي الياباني

وتزامناً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أعلن البنك المركزي الياباني تعزيز المحفزات المالية لدعم الاقتصاد في مواجهة التبعات الحادة والمتنامية لتفشي فيروس كورونا.

وفي خطوة منسقة عالمية من قبل البنوك المركزية، قال الاحتياطي الفيدرالي إنه، وبنوك كندا، وإنجلترا، واليابان، والمركزي الأوروبي، والبنك الوطني السويسري، اتخذت إجراءات لتعزيز سيولة الدولار حول العالم من خلال ترتيبات مبادلة الدولار القائمة.

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وأعلن المركزي الياباني في اجتماع طارئ، الاثنين، عن مضاعفة مشترياته من الصناديق المتداولة إلى 12 تريليون ين، أو ما يعادل 113 مليار دولار، في محاولة لحفز النمو.

وأبقى المركزي الياباني على معدلات الفائدة من دون تغيير، الأمر الذي كان متوقعاً على اعتبار أن مستويات الفائدة الحالية سلبية.

كوريا الجنوبية

وبادر بنك كوريا الجنوبية المركزي، بعد اجتماع طارئ اليوم الاثنين، إلى خفض الفائدة نصف نقطة مئوية إلى أدنى مستوياتها عند 0.75%.

كما أعلن المركزي النيوزلندي في خطوة مفاجئة خلال اجتماع طارئ اليوم، خفض الفائدة 75 نقطة أساس إلى 0.25%.

وعمل المركزي الأسترالي بدوره على ضخ المزيد من السيولة في النظام المالي الذي بدأ يعاني الضعف، قائلاً إنه سيعلن بدوره المزيد من التدابير، يوم الخميس المقبل.

تزامناً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة إلى الصفر والبدء في التيسير الكمي، أعلن البنك المركزي الياباني تعزيز المحفزات المالية لدعم الاقتصاد في مواجهة التبعات الحادة والمتنامية لتفشي فيروس كورونا.

المركزي المصري

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات إلى البنوك، أمس الأحد، تتضمن إجراءات استثنائية للمساهمة في تخفيف آثار تفشي فيروس كورونا.

ووجه البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ستة أشهر، وتعليق غرامات تأخر السداد.

تشمل الإجراءات أيضاً إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر.

وقال البنك: إنه يضطلع «بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أي تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي».