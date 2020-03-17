محافظو البنوك المركزية الخليجية يؤكدون متانة القطاع المالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



عقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس الأحد، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، وذلك بناء على دعوة من محافظ مصرف الإمارات المركزي، لمناقشة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وانطلاقاً من دور مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، الذي يهدف لتعزيز الاستقرار المالي، ودعم اقتصادات دول المجلس وحماية المستهلكين والشركات، والوقوف مع القطاع الخاص ودعمه لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي الحالي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، استناداً إلى الأدوات المتاحة للسياسة النقدية وأدوات السياسات الاحترازية.

واستعرض الاجتماع الخطوات والتدابير التي قامت بها الدول الأعضاء من خلال مؤسسات النقد والبنوك المركزية لتعزيز الثقة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ولتخفيف الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا، المتوقعة على هذا القطاع، التي شملت برامج دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرامج تأجيل الدفعات، وبرامج تمويل الإقراض، وبرامج لدعم ضمانات التمويل، وقد أبدى المحافظون ارتياحهم لهذه الخطوات والإجراءات والتدابير، التي ستسهم في دعم الاقتصاد خلال هذه المرحلة، والمحافظة على متانة النظام المالي والنقدي. وأكد المجتمعون على متانة القطاع المصرفي في دول المجلس، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.

كما أكدوا على استمرار مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس باستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، والوقاية من المخاطر السلبية لهذا الوباء وتداعياته على الاقتصاد العالمي. وفي إطار مراجعة الإجراءات الهادفة إلى التصدي لفيروس كورنا المستجد. وجه المحافظون، الأمانة العامة بإعداد تقارير أسبوعية عن الخطوات التي تقوم بها الدول الأعضاء للوقاية من المخاطر السلبية لتداعيات فيروس كورونا، ليتم تزويد الدول الأعضاء بها.