خسائر قياسية للمعادن النفيسة.. والبلاتين يهوي 26%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسعار المعادن النفسية انخفاضات حادة، أمس الاثنين، إذ هبط البلاتين أكثر من ربع قيمته مسجلاً أقل مستوى له في 17 عاماً، ونصف العام، مع تخلي المستثمرين عن الأصول الملموسة لمصلحة السيولة.

وهوى البلاتين بما يصل إلى 26% متجهاً لأكبر خسارة له في يوم واحد على الإطلاق، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 12%، والفضة 14%، وخسر الذهب ما يفوق 3% ليكسر حاجزاً نفسياً مهما عند 1500 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين 14.3% إلى 652.71 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ أكتوبر/‏ تشرين الأول 2002 عند 558 دولاراً.

وانخفض سعر الفضة 11.7% إلى 12.96 دولار بعد أن وصل لأدنى مستوى له منذ يوليو/‏ تموز 2009. (رويترز)