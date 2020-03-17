شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تباشر خصم 10% من قيمة فواتير التبريد في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” باشرت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، بخصم 10% من قيمة فاتورة خدمات التبريد المركزي لكافة فئات المستهلكين لفترة الأشهر الثلاثة القادمة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة: باشرنا إجراءات الخفض اعتباراً من تاريخ 14 مارس/آذار؛ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم؛ بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي.

وأضاف: تعد المبادرة ترجمة فورية لتوجيهات القيادة التي تستهدف تحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين.

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