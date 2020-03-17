«دبي الإسلامي» يوزّع 35% أرباحاً نقدية ويرفع تملك الأجانب إلى 40٪

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على البيانات المالية للبنك لعام 2019، وعلى البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع، مختتماً عاماً آخر اتّسم بعائدات قوية للمساهمين منذ اعتماد البنك لأجندة النمو قبل عشر سنوات.

وكان من ضمن البنود الأخرى التي حظيت بموافقة المساهمين توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم الواحد، وزيادة حد تملك الأجانب في رأسمال البنك من 25% إلى 40%، وانتخاب مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي. جرى تحديد آخر يوم للمشاركة في الأرباح بتاريخ 23 الجاري في حين سيكون تاريخ الحصول على التوزيعات بتاريخ 25 من الشهر ذاته.

تم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة في البنك لفترة ثلاث سنوات (2020-2023): وهم - محمد إبراهيم الشيباني، حمد عبد الله راشد الشامسي، يحيى سعيد أحمد لوتاه، عبد الله علي الهاملي، أحمد محمد سعيد بن حميدان، عبد العزيز أحمد المهيري، عبد الله حمد رحمة الشامسي، حمد مبارك بوعميم، جاوير مارين رومانو.



توسع مثمر



وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة البنك: «تمكن بنك دبي الإسلامي من تحقيق النجاح مرة أخرى في عام 2019، فيما يواصل رحلته التوسعية المثمرة في الأسواق المحلية والدولية. وخلال العقد الماضي، حققت دولة الإمارات تطورات كبيرة على المستوى التنظيمي من شأنها دعم التقدم الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع التدفقات الاستثمارية وزيادة أعداد الزوار. وبينما نتطلع إلى مستقبل البلاد، نحن ملتزمون بخطط دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد متنوع ومركز عالمي للتمويل الإسلامي». جدير بالذكر أن بنك دبي الإسلامي شهد في السنوات العشر الأخيرة، تطوراً ملحوظاً في حجمه ونطاقه. وباستحواذه مؤخراً على نور بنك، أصبح بنك دبي الإسلامي أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بإجمالي موجودات يتجاوز 275 مليار درهم إماراتي (75 مليار دولار أمريكي).

Advertisements



اجتياز التقلبات



صرح الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي قائلاً: «خلال العقد الماضي، عملنا بجد من أجل بناء امتياز قوي قادر على اجتياز تقلبات الاقتصاد العالمي بنجاح والحفاظ على مسار نمو قوي ومربح مالياً. وقد أسفر النمو في أداء البنك بمرور السنوات عن تجاوز الميزانية العمومية 230 مليار درهم، مع تجاوز القيمة السوقية حاجز ال 10%. وفي ظل الاهتمام الهائل الذي شهدناه من المستثمرين العالميين، أعدنا فتح الأبواب لمزيد من الملكية الأجنبية مع تعزيز نسبة تملك الأجانب إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 40٪. ومع الأحداث والفعاليات الاقتصادية الكبرى التي سيشهدها عام 2020، يبقى بنك دبي الإسلامي ملتزماً بتطوير القطاعات الرئيسية التي تقود نمو اقتصاد دبي، وضمان أن تحافظ دبي على قدرتها التنافسية في السوق على الخريطة العالمية. وفي الختام، أود اغتنام هذه الفرصة للتوجه بالشكر لجميع مساهمينا على دعمهم المتواصل خلال مرحلة النمو الحالية ونتطلع قدماً للاستمرار في ذلك بينما نواصل السعي لتحقيق الأفضل في السنوات القادمة».



إصدار صكوك



وفوضت الجمعية العمومية للبنك، مجلس الإدارة لإصدار صكوك رئيسية أو أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك، في حدود مبلغ اسمي إجمالي بقيمة لا تتجاوز 7.5 مليار دولار، بالإضافة لإصدار صكوك إضافية من الشق الأول غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار وصكوك من الشق الثاني بقيمة لا تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وأضاف البنك في بيان لسوق دبي المالي، أن الجمعية فوضت مجلس الإدارة لتحديد تاريخ الإصدار بما لا يتجاوز سنة من تاريخ الجمعية، والمبلغ وآلية الطرح وهيكل الصفقة وكذلك الشروط والأحكام الأخرى لمثل هذا الإصدار، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.