شكرا لقرائتكم خبر عن دعم النمو وتجاوز الأزمة العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نثمن الحرص الوطني والإنساني الكبير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شاكرين مبادرته لإطلاق حزمة من المبادرات الجديدة ضمن برنامج «غداً21»، والتي ستسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتجاوز آثار الأزمة الصحية العالمية؛ تعزيزاً للاقتصاد والسياحة بشكل خاص، باعتبارها رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد المتنوع الذي تعمل إمارة أبوظبي على ترسيخ أركانه؛ استعداداً للخمسين عاماً القادمة».
وقال المبارك: «تسهم هذه الإعفاءات في تسهيل التمويل المطلوب للشركات الناشئة؛ لتوسيع أعمالها وضمان استمراريتها؛ من خلال تحقيق النجاح والنمو، وبخاصة أنها تلعب دوراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد. نحن على ثقة تامة أنّ هذه المبادرات ستسهم في تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها، ودعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعية».
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