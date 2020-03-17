الأسهم الخليجية تواصل نزيف الخسائر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم الخليجية نزيف الخسائر أمس الاثنين مع هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، متأثّرة بالإجراءات الصارمة التي تتّخذها الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وخسرت سوق المال السعودية «تداول»، الأكبر في المنطقة، 5,21%، بينما فقد سهم أرامكو، عملاق النفط في المملكة، 3,14% من قيمته غداة إعلان الشركة عن

نتائجها في 2019 التي قالت فيها إن أرباحها تراجعت بنحو 20%.

وواصلت بورصة الكويت تسجيل خسائر، فتراجع مؤشرها العام بنسبة 3,9% بينما عمد مصرفها المركزي إلى خفض الفائدة بمئة نقطة إلى مستوى 1,5%، وهو الأدنى على الإطلاق، وخسرت بورصة البحرين 1,4%، ومسقط 1,4%.