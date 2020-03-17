خسائر الأسهم تتعمق.. وانخفاضات حادة في «العقار» و«البنوك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعمقت خسائر الأسهم المحلية في جلسة الأمس، على وقع التراجعات الحادة لمؤشرات الأسواق، مع تسجيل أسهم قيادية في البنوك والعقار انخفاضات بالحد الأقصى للنزول، وعلى وقع تسييل أجنبي ومؤسساتي، في مقابل شراء عربي- خليجي- محلي.

وسجلت الأسواق سيولة إجمالية بقيمة 628.4 مليون درهم، منها 351.4 مليون درهم في دبي، و277 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 391 مليون سهم، توزعت بواقع 272.25 مليون سهم في دبي، و118.86 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 61 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط، فيما تراجعت أسعار أسهم 50 شركة.



نزول جماعي



وهوى مؤشر سوق دبي بنسبة 6.14% عند مستوى 1842.6 نقطة، مع نزول جماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

ونزل قطاع البنوك 5.52% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 8.5%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.43%.

ونزل قطاع العقار 9.32% نتيجة نزول «إعمار العقارية» 9.79%، و«إعمار للتطوير» 9.71%، و«إعمار مولز» 10%، و«أرابتك» 9.91%، و«داماك» 9.97%، و«ديار» 6.1%.

وهبط قطاع الاستثمار بنحو 3% إثر انخفاض «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 9.37%، و«شعاع كابيتال» 9.98%.

ونزل قطاع النقل 4.36% مع نزول «أرامكس» 5.41%، و«العربية للطيران» 3.7%.

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية 7.83% إلى مستوى 3548 نقطة، متأثراً بالنزول الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة.

وهبط قطاع البنوك 8.35% مع هبوط «أبوظبي الأول» بالحد الأقصى للانخفاض (10%)، و«أبوظبي التجاري» 6.44%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.09%. وانخفض قطاع العقار 9.53% إثر انخفاض «الدار» 9.94%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.76%. ونزل قطاع الاتصالات 9.86% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع الطاقة 4% نتيجة هبوط «دانة غاز» 6.25%، و«أدنوك للتوزيع» 3%. ونزل قطاع الاستثمار 1% مع نزول «إشراق» 9.73%، و«الواحة كابيتال» 1.56%.

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108.4 مليون درهم



وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 108.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.09 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بنحو 64 مليون درهم، وأغلق عند 7.59 درهم، ثم «إعمار العقارية» الذي استقطب 54.4 مليون درهم من التداولات، ليغلق عند 2.21 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم «الدار» التداولات قرب 90 مليون درهم، وأقفل عند 1.45 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» مستقطباً 75.6 مليون درهم، مغلقاً عند 9.45 درهم، ثم «اتصالات» بتداولات بلغت 41 مليون درهم، وأقفل عند 11.88 درهم. واقتصرت قائمة الارتفاعات في سوق دبي على سهمين فقط هما «غلفا للمياه» بنسبة ارتفاع 8.69% إلى 7 دراهم، و«الإثمار» بصعوده 5.1% عند 0.103 درهم.وفي سوق أبوظبي، اقتصرت الارتفاعات على سهمين فقط، هما: «القدرة القابضة» بنسبة ارتفاع 14.76% عند 0.96 درهم، و«طاقة» بنمو 1.72% إلى 0.59 درهم.



التداولات



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 102.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 1.8 مليون درهم محصلة شراء العرب، و14.9 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و85.7 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 102.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء أيضاً، بصافي استثمار بلغ 49.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 49.6 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أملاك للتمويل»، و«سلامة»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي التجاري»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «الدار»، و«إعمار العقارية»، و«دانة غاز»، و«الاتحاد العقارية».

وواصلت المحافظ الاستثمارية عمليات التسييل، بصافي استثمار بلغ 132.7 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 68.5 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و64.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 132.7 مليون درهم محصلة شراء.