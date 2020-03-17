«أراضي دبي» تعزز علاقاتها الدولية في لندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم وفد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، زيارة عمل تقييمية فنية إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل تعزيز العلاقات الدولية والتعاون القائمة بين الدائرة، وعدد من المؤسسات البريطانية المتخصصة، في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدائرة لتبني أفضل الممارسات الدولية، وتمكينها من لعب دور نشط محلياً، ودولياً، لتعزيز مكانة دبي على قائمة أبرز المدن في عمليات المسح العقاري.

واشتملت زيارة ممثل الدائرة محمد خضر الدح على تنظيم اجتماعات مع كبار المسؤولين في كل من لجنة الجغرافيا المكانية، وهي لجنة فنية متخصصة تشكل جزءاً من مكتب مجلس الوزراء، وتتولى تطوير وصياغة الاستراتيجية الجغرافية المكانية للمملكة المتحدة. وزار الوفد أيضاً حاضنة الابتكار «جيوفيشن» التي تعدّ الوكالة الرسمية لرسم الخرائط في المملكة المتحدة، إضافة إلى زيارة ثالثة لجمعية المهندسين الإنشائيين، أكبر جمعية في العالم متخصصة في مجال الهندسة الإنشائية.

وخلال اجتماع الوفد مع أعضاء لجنة الجغرافيا المكانية، قدم جيريمي كوين، النائب في البرلمان البريطاني ووزير التنفيذ في المملكة المتحدة، عرضاً تقديمياً عن تخطيط البنية التحتية، وتنسيقها. وشارك ممثل الدائرة في اجتماع مع أليكس روتيسلي رئيس «جيوفيشين»، لمناقشة الأتمتة المبتكرة لخدمات المسح العقاري في دبي. ويشمل ذلك استكشاف طرق استخدام نماذج معلومات المباني والذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات.