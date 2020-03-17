«ستراتا» تؤتمت تصنيع رفارف أجنحة طائرات «إيرباص A350»

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أعلنت شركة «ستراتا للتصنيع» عن نجاحها في توظيف اثنتين من أحدث الآلات المؤتمتة، سوف تستخدمهما في عمليات تصنيع مكونات الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات «إيرباص 900-A350»، في إطار جهودها لتوظيف التقنيات المتقدمة في عمليات التصنيع التي كانت تتم بشكل يدوي.

وحصلت الشركة التي تتخذ من مدينة العين مقراً لها، على شهادة «اعتماد النموذج الأول للمنتج»، وشهادة «اعتماد مواصفات التصميم والجودة»، اللتين تؤهلانها لاستخدام الروبوتات في أتمتة عمليات تصنيع مكوّنات الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات «إيرباص 900-A350».

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «تحرص «ستراتا» على توظيف أحدث التقنيات وأكثرها تطوراً في قطاع صناعة الطيران، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبني التقنيات المتقدمة في قطاع يشهد تنافسا كبيراً على المستوى العالمي. وتهدف «ستراتا» من خلال اعتمادها على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتقنيات التصنيع المؤتمت إلى تعزيز حضورها كشركة رائدة في قطاع الطيران العالمي».

وقال عبدالله: «في الوقت الذي نسعى فيه لتزويد عملائنا بمنتجات عالية الجودة، فإننا على يقين بأن دمج الآلات والروبوتات يشكل عاملاً محورياً في إنشاء منظومة تصنيع عالية الكفاءة». ولفت عبدالله إلى أن التقنية الجديدة تسهم في توفير الوقت والجهد من خلال التنسيق والتوازن بين العنصر البشري والروبوتات، مؤكداً في هذا الصدد أهمية بناء القدرات التكنولوجية التي تبنتها الشركة في خريطة الطريق التكنولوجية.

ويضع الروبوتان ألياف الكربون على سطحٍ مستوٍ، لتنتقل بعد ذلك إلى القالب، وتدخل مرحلة أخرى من التصنيع. ويتميز الروبوتان بقدرتهما على تغطية مساحة كبيرة بعرض 2.5 متر، وطول 10 أمتار؛ ما يتيح لهما التعامل مع الأجزاء والمكونات الكبيرة، ويسمح بترتيب ألياف الكربون على قوالب التصنيع، وتقطيعها بدقة باستخدام تقنية القطع بالموجات فوق الصوتية الدقيقة مباشرة من دون الحاجة لاستخدام آلات قطع أخرى منفصلة. وتساهم هذه التقنية في توفير الوقت والجهد بالمقارنة مع عملية التصنيع اليدوي التقليدية.

كما تواصل وحدة الأبحاث والتطوير في «ستراتا» جهودها لدعم محفظة التصنيع المتنامية لدى الشركة، إذ تركز على تطوير تقنيات متقدمة للمساهمة في تعزيز تنافسية الشركة على المدى البعيد. ويعمل القسم على مشاريع مختلفة تتضمن تكنولوجيا التصنيع الرقمي، واستخدام الروبوتات في تصنيع وتجميع أجزاء هياكل الطائرات، وإجراء مختلف الفحوص المتقدمة.