شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - *صادقت الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل على مقترحات مجلس الإدارة، بشأن توزيع أرباح نقدية بنحو 25 مليون درهم، بنسبة 25% من رأس المال، أو ما يعادل 25 فلساً للسهم الواحد.
*يجتمع مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» غداً، للنظر في انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
*تعقد شركة «رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض» اجتماع الجمعية العمومية في 18 أبريل، للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال، بإجمالي 25 مليون درهم.
*قررت شركة «القدرة القابضة» تغيير مكان انعقاد الجمعية العمومية ليكون في مبنى الشركة في منطقة مجمع الوزارات، وذلك في 25 مارس الجاري.
*قرر مجلس إدارة «رأس الخيمة للدواجن»، إطفاء بعض أصول قطاع في القوائم الختامية للعام الماضي، مما سيرتفع صافي خسائر العام بقيمة الأصول المطفأة.
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