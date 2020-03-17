شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة ألمانيا تتوقع انكماش الاقتصاد هذا العام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر حكومية اليوم الاثنين، إن حكومة ألمانيا تتوقع أن ينكمش الاقتصاد هذا العام بسبب فيروس كورونا، مضيفة أن الأزمة ستخفض على الأرجح حصيلة الضرائب وتتطلب زيادة الإنفاق العام.

تقدم وزارة المالية خطة أولية لميزانية 2021 والخطط المالية متوسطة الأجل للفترة حتى 2024 يوم الأربعاء، لكن هذا لن يأخذ في الحسبان زيادة الإنفاق العام بسبب أزمة الفيروس، حسبما ذكر مسؤولان كبيران اشترطا عدم نشر اسميهما.

وأضاف المسؤولان أن وزارة المالية ستقدم مسودة رسمية أكثر للميزانية في يونيو حزيران من المرجح أن تتضمن إجراءات مالية للتصدي لتداعيات فيروس كورونا على أكبر اقتصاد أوروبي.