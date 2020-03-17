شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تطرح سندات وأذون خزانة 18.5 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية اليوم سندات وأذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 5ر18 مليار جنيه.
وذكرت المالية - عبر موقعها الإلكترونى - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد 892ر12%، فيما بلغ أعلى عائد 9ر12%، وسجل أقل عائد 699ر12%.
وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 273 يوما بقيمة 5ر10 مليار جنيه بمتوسط عائد 273ر15%، في حين سجل أعلى عائد 49ر15%، وأقل عائد 3ر14%.
وأشارت إلى أنه تم طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة 765ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 1ر15%، وأقل سعر 61ر14%.
كانت هذه تفاصيل خبر "المالية" تطرح سندات وأذون خزانة 18.5 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.