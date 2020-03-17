شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يقر دعما ماليا عند 1% من الناتج الإجمالى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالاتحاد الأوروبى، إن وزراء مالية دول الاتحاد وافقوا، اليوم الاثنين، على إجراءات مالية منسقة بـ 1% من الناتج المحلي الإجمالى لمحاربة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

جرى التوصل إلى الاتفاق أثناء اجتماع انعقد عن بعد.

كانت فضائية العربية، أفادت أن المستشار الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت عن قمة أوروبية "ستجري عن بعد" لبحث انتشار فيروس كورونا.