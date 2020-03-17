مستشار للبيت الأبيض: إدارة ترامب مستعدة لضخ 400 مليار دولار لدعم الاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لارى كودلو المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة لضخ 400 مليار دولار فى اقتصادها من أجل تخفيف تداعيات تفشى فيروس كورونا سريع الانتشار.
وأبلغ كودلو شبكة فوكس بيزنس "لدينا إجراءات مالية بنحو 400 مليار دولار يمكننا تفعيلها - السلطة التنفيذية والتشريعية، وهي الآن أمام مجلس الشيوخ."
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