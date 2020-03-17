شكرا لقرائتكم خبر عن بورصات الخليج حمراء لليوم الثانى.. و"السعودية" تسجل أدنى مستوى منذ 2016 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبطت بورصة السعودية للجلسة الرابعة على التوالى بنسبة 5.21% مسجلاً أدنى مستوى منذ أكتوبر عام 2016، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثانية، بعد استئناف تداولها أمس، كما تراجعت بورصة دبى بنسبة 6.14% وخسر رأس المال السوقى 11.87 مليار درهم، وانخفضت بورصة البحرين بنسبة 1.36%.



بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 6.14% خاسراً 120.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.60 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا. بورصة دبىتراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 6.14% خاسراً 120.66 نقطة ليغلق عند مستوى 1842.60 نقطة، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 272.3 مليون سهم محققة ما قيمته 351.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 5432 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع سهمين، فيما انخفض 27 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 9.32%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 7.34%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 6.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 5.52%، ثم قطاع النقل بنسبة 4.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.03%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.98%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية بنسبة 8.69%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.10%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة إعمار مولز بنسبة 10%، ثم سهم شركة مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 25.4 مليون ورقة بقيمة 108.4 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 8.50%.

بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.36% خاسراً 19.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1395.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة. بورصة البحرينتراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.36% خاسراً 19.28 نقطة ليغلق عند مستوى 1395.30 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار والصناعة.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم بقيمة 605.6 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 55.79% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 7.69%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.70%، مصرف السلام البحرين بنسبة 2.53%، بنك البحرين والكويت بنسبة 1.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 15.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 2.50%.

كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 2.09%، زين البحرين بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 6.27% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 7.88%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1.46%. Advertisements بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وسط هبوط 8 قطاعات. بورصة الكويتتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، وسط هبوط 8 قطاعات.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 3.87% خاسراً 179.63 نقطة ليغلق عند مستوى 4456.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 4.97% خاسراً 243.58 نقطة ليغلق عند مستوى 4661.16 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.26% خاسراً 51.7 نقطة ليغلق عند مستوى 4059.67 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.82%، خاسراً 73.8 نقطة ليغلق عند مستوى 3983.26 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 175 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون دينار كويتى عبر 13.7 ألف صفقة.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 6.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 6.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 4.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.34%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 2.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.69%، تلاه شركة التمدين العقارية بنسبة 9%، ثم شركة عقارات الكويت بنسبة 5.59%، فيما تصدر سهم "شركة نور الاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.73% ثم شركة أسيكو للصناعات بنسبة 12.96%، ثم شركة المعادن للصناعات التحويلية بنسبة 12.94%.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 5.21% خاسراً 327.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5959.69 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.38% خاسراً 335.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4917.01 نقطة. بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 5.21% خاسراً 327.67 نقطة ليغلق عند مستوى 5959.69 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 6.38% خاسراً 335.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4917.01 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 253.8 مليون سهم بقيمة 5.5 مليار ريال، وارتفعت 8 أسهم، فيما تراجع 184 سهماً.

وتراجع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 7.21%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 6.88%، تلاه قطاع النقل بنسبة 6.53%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 6.45%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 5.97%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.89%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 5.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 4.63%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 4.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 4.45%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.20%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 4.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.93%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.89%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 3.10%.

وجاء سهم "الوطنية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 10%، ثم سهم الخليج للتدريب بنسبة 9.42%، ثم سهم وفرة بنسبة 1.29%، فيما جاء سهم "صادرات" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 10%، ثم سهم "الفخارية" بنسبة 9.99%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 9.99%.