رئيس النصر للملاحات: خفض الفائدة 3% يزيد التوسعات المستقبلية للشركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أسامة عبد العزيز، رئيس شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض الفائدة بنسبة 3%، جاء فى توقيت مثالى، لتحفيز الاستثمار والتوسعات فى الشركات، وفى تنفيذ العديد من المشروعات المستقبلية ، معتبرا أن قرار الخفض يأتى استجابة لمطالب الشركات الصناعية ورجال الأعمال .
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم الاثنين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، موضحا إن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
وأضاف الدكتور أسامة عبد العزيز لـ" الخليج 365 "، إن انعكاس خفض الفائدة يساهم مباشرة فى تشجيع الشركات على تمويل توسعات مشروعاتها المستقبلية، من البنوك ولا سيما أن أمريكا على سبيل المثال وبريطانيا خفضت الفائدة لتشجيع الاستثمار فى ظل حالة الركود المتوقعة عالميًا نتيجة انتشار فيروس كورونا.
أوضح إنه من المنتظر أن تشهد الصناعة انتعاشة الفترة المقبلة نتيجة خفض الفائدة، مما يساهم فى توفير فرص عمل كثيرة ويزيد من الانتاج وبالتالى انعكاس ذلك على التصدير.
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