شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق عند أدنى مستوى منذ يوليو 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات الإثنين وسط خسائر فادحة في الأسواق العالمية مما دفع المعدن إلى أدنى مستوى إغلاق في أكثر من عشر سنوات.



يأتي ذلك في الوقت الذي يتفشى فيه فيروس "كورونا" بشكل واسع النطاق في عدد من الدول لا سيما في أوروبا الأمر الذي دفع حكومات تلك الدول لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة.

Advertisements



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد رتامب" بأنه لا يتوقع انتهاء ازمة "كورونا" قبل يوليو/تموز أو ربما أغسطس/آب مشيرا إلى أن الاقتصاد الأكبر في العالم ربما يتجه نحو الركود.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس في خطوة عاجلة خفض معدل الفائدة إلى النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة مع إطلاق برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنحو 12% إلى 12.816 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو/تموز عام 2009، وسجل المعدن أعلى سعر عند 15.245 دولار وأقل سعر عند 11.77 دولار.