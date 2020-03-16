شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يهبط متأثراً بتصريحات "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".



وبعد تصريحه الشهير للشعب البريطاني بضرورة الاستعداد لفقدان ذويهم وأحبائههم بسبب فيروس "كورونا"، قال "جونسون" اليوم إن النظام الصحي في المملكة المتحدة غير جاهز للتعامل مع تفشي الوباء.



ونصح "جونسون" المواطنين بالبقاء في المنازل لأسبوعين وعدم الاتصال بأي شخص إلا للضرورة القصوى تجنبا للإصابة بالفيروس.

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ومن جانبه، أعرب رئيس بنك إنجلترا عن استعداد المصرف المركزي لاتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات لتحفيز الاقتصاد البريطاني في مواجهة تفشي "كورونا".



ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" توسيع نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وأيرلندا بالإضافة دول الاتحاد الأوروبي بالكامل لمدة ثلاثين يوماً.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1.2233، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2422 وأقل سعر عند 1.2202.