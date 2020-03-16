- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر عام 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم انخفاض واسع النطاق للدولار الأمريكي وأسواق الأسهم العالمية واستمرار المخاوف بشأن فيروس "كورونا".
وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الاتحادي أعلن أمس في خطوة مفاجئة خفض الفائدة إلى النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة من النطاق بين 1.25% و1.00%، كما أطلق برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات وباء كورونا.
ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأنه غير مصاب بفيروس "كورونا" مشيرة إلى أنه يتوقع استمرار المرض حتى أغسطس/آب القادم بدلا من تصريحاته السابقة باستمراره حتى أبريل/نيسان.
وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.
وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 2% إلى 1486.5 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ العشرين من ديسمبر/كانون الأول عام 2019، وسجل أعلى سعر عند 1574.8 دولار وأقل سعر عند 1450.9 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يسجل أدنى مستوى إغلاق منذ ديسمبر عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.