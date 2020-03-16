شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض بالتزامن مع خسائر أسواق المال على مستوى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين بالتزامن خسائر حادة في الأسواق نتيجة المخاوف من وباء كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن أمس في خطوة مفاجئة خفض الفائدة إلى النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة من النطاق بين 1.25% و1.00%.



كما أطلق البنك المركزي برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات وباء كورونا.

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وصرح وزير الخزانة الأمريكي "ستين منوتشن" بأنه يتوقع طلبا قويا من جانب المستثمرين على سوق الأسهم في الولايات المتحدة بعد انحسار خطر "كورونا".



ومن جانبه، اكد كبير مستشاري البيت الأبيض "لاري كودلو" على هدوء وثبات الرئيس "دونالد ترامب" وعدم انزعاجه إزاء خسائر سوق الأسهم الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.