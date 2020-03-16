شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب صعوداً بعد ملامسة هدفنا المقترح في تقاريرنا اليوم تماماً عند 1453.10، ليجري اختباراً للمقاومة التي تشكّلت عند 1509.00 بعد كسره مسبقاً، مع الإشارة إلى أن الثبات دون هذا المستوى يمثّل الشرط الأول لاستمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير والمتوسط، بينما يحتاج السعر لكسر مستوى 1453.10 لتأكيد الاندفاع نحو مستويات 1400.00 ثم 1307.10 كأهداف سلبية تالية.

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