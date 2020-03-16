شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 16-03-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليختبر مستوى 1.1050 دون أن يتمكن من كسره حتى الآن، بانتظار تجاوز هذا المستوى لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 1.0950 وتمتد إلى 1.0778، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1221 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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