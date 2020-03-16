عاجل| تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا داخل البنوك

مع ازدياد عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد أعلن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، اليوم الاثنين عن 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر، وهو المعدل اليومي الأعلى منذ الإعلان عن أول إصابة في البلاد، بالإضافة إلى حالة وفاة حالة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 150 حالة، وثلاث حالات وفاة. كما نفت الحكومة المصرية صحة ما تداولته صحف أجنبية من أن مصر بها ما يقدر بنحو 19 ألف مصاب بفيروس كورونا.

أعلن أحد البنوك الخاصة العاملة بالسوق المصري، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بين عامليه، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تتولى مسئولية عزل المصاب وفحص جميع المخالطين له.

وقال البنك في بيان رسمي، إن أحد العاملين بالبنك أجرى تحليل PCR وجاءت النتيجة إيجابية، مبينًا أن وزارة الصحة تتولى تقديم الرعاية الطبية للمصاب بفيروس كورونا، فضلًا على اتباع الإجراءات الطبية مع أفراد عائلته من الدرجة الأولى.

Advertisements

وأشار إلى أن المصاب لم يكن يتواجد في محل عمله طوال الأسبوع الماضي، سواء خمس ساعات يوم الثلاثاء 10 مارس، ويوم الأربعاء 17 مارس، مبينًا أنه التقى بعض الموظفين أثناء أداء عملهم خارج المكتب الرئيسي.



وأكد البنك أنهم حاليًا بصدد جميع الموظفين الذين كانوا على اتصال فعلي بالمصاب بفيروس كورونا، وسيتم التواصل معهم ووضعهم بالحجز الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا بدءًا من آخر تاريخ لقاء جمعهم بالمصاب.

وأوضح، أن طبيب البنك سيجري كافة الاستشارات الطبية للمخالطين للحالة المصابة، مبينًا أن موقع العمل سيخضع لعملية تطهير وتعقيم شامل اليوم، إلى جانب التعقيم الإضافي لجميع المناطق المحيطة التي تجري على أساس يومي.