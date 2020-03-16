الاقتصاد

المركزي القطري يخفض سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية اليوم الاثنين، مقتديا بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قلص سعر الفائدة أمس ليقترب من الصفر لدعم الاقتصاد الأمريكي مع اتساع نطاق تفشي فيروس .

وذكر المصرف المركزي على موقعة الالكتروني أنه خفض سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1% وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5%، كما قلص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1%.

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