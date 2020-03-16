شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يعمق خسائره إلى حوالي 12% ليهبط أدنى 30 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط خسائر فادحة في الأسواق العالمية بالتزامن مع مخاوف شديدة من تفشي فيروس "كورونا".



وأعلنت دول خاصة في أوروبا ارتفاع عدد حالات الإصابات والوفاة بالفيروس القاتل الأمر الذي دفع مراقبين للقول إن "كورونا" أصبح يشهد بؤرة انتشار واسعة في القارة العجوز بعد الصين.



وفي ذات السياق، قالت "آي إتش سي ماركيت" إن سوق النفط يشهد في الوقت الحالي أكبر وفرة في المعروض لدرجة يصعب امتصاصها حتى لو عززت الحكومة الأمريكية مشترياتها لملء مخزونها الإستراتيجي.

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وعلى صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 98.08 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وهبط سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 8.6% إلى 28.99 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 33.7 دولار وأقل سعر عند 28.1 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 11.8% إلى 29.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 35.8 دولار وأقل سعر عند 29.5 دولار.