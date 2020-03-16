شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزلندي يرتفع رغم قرار خفض الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار النيوزلندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين على الرغم من قرار البنك المركزي بخفض معدل الفائدة في إطار الجهود العالمية لاحتواء آثار فيروس "كورونا".



وأعلن البنك المركزي النيوزلندي أمس الأحد خفض معدل الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 0.25% من 1.00% لتحفيز الاقتصاد.



وجاء هذا القرار بعد خطوة مشابهة من الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي خفض الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0% من النطاق بين 1.25% و1.00%.

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وعلاوة على ذلك، أعلن البنك المركزي في الولايات المتحدة إطلاق برنامج تيسير كمي بقيمة 700 مليار دولار لتخفيف آثار التهديدات التي يشكلها الفيروس.



وتشير التوقعات إلى أن المزيد من البنوك المركزية حول العالم ستخفض الفائدة إلى مستويات أدنى في المستقبل القريب نتيجة تضرر اقتصاداتها من آثار "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.6108، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6152 وأقل سعر عند 0.5964.