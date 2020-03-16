شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يخفض أسعار الفائدة 75 نقطة أساس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تخفيض أسعار الفائدة في السعودية 75 نقطة أساس لحاقا بالفبدرالي الأميركي.

وذكرت ساما "البنك المركزي السعودي" أنها خفضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 1.75% إلى 1% ومعدل إعادة الشراء العكسي 75 نقطة أساس من 1.25% إلى 0.50%.

مشيرة إلى أن هذا القرار جاء حفاظاً على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

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وأتي ذلك بعد القرارات العاجلة التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي أمس بخفض معدل الفائدة إلى النطاق بين 0.25% و0% من النطاق بين 1.25% و1.00%.

واتخذ البنك المركزي خطوة أخرى لتحفيز الاقتصاد الأمريكي حيث أطلق برنامجا للتيسير الكمي يعتمد على سشراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري تصل قيمتها الإجمالية إلى 700 مليار دولار.

ويحاول البنك المركزي والبيت الأبيض والكونجرس اتخاذ المزيد من قرارات التحفيز المالي والنقدي للاقتصاد الأكبر في العالم نتيجة تضرره من فيروس "كورونا".