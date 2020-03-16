شكرا لقرائتكم خبر عن "الأندلس العقارية" وآخرون يعلنون الإغلاق المؤقت لعدد من فروعهم للسيطرة على فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأندلس العقارية عن الإغلاق المؤقت للمجمعات والمراكز التجارية وفقا للتوجيهات الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الأندلس، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إلى أن أسواق الهايبرماركت والصيدليات داخل تلك المجمعات والمراكز سوف تبقى مفتوحة ويستمر العمل فيها بشكل طبيعي.

كذلك أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن إغلاق معارض التجزئة لشركتيها التابعتين (شركة فتيحي للتجزئة) و(شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة) التي تقع داخل المجمعات التجارية بالسعودية وفرع بالكويت، المتضمنة 22 فرعاً، بشكل مؤقت.

فيما أعلنت شركة عبد الله سعد أبومعطي للمكتبات عن إغلاق معارضها التي تقع داخل المجمعات التجارية بشكل مؤقت لحين السماح بإعادة فتحها، مُتضمنة معرض أي لاهوي خريص مول في مدينة الرياض، ومعرض أي لاهوي القصر مول في مدينة الرياض.

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هذا وقررت شركة هرفي للخدمات الغذائية إغلاق مطاعم الشركة والتي تقع داخل المجمعات التجارية مؤقتا لحين السماح بإعادة فتحها وعددها 68 مطعم، في حين سيستمر العمل بمطاعم الشركة التي لا تقع داخل المجمعات التجارية وعددها 315 مطعم من خلال شباك طلبات السيارات، وخدمة التوصيل المنزلى وفقاً للضوابط والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

كذلك أغلقت شركة لازوردي للمجوهرات مؤقتًا معارضها للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وعلى صعيد الشركات التعليمية، قامت شركة الخليج للتدريب بتفعيل منصاتها التقنيه الأفتراضية للتدريب والتعليم، وكذلك شرعت الشركة بتفعيل تقنية الرد من المنزل لموظفي وموظفات مراكز الأتصال، مما سيمكن جميع عملائها من الاستفاده من خدمات الشركة دون أنقطاع في مراكز التدريب والمدارس ومراكز الاتصال.

وتأتي تلك الإغلاقات مُجتمعة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.